21日、高市早苗総理のもと「高市内閣」が発足する。財務大臣には、総裁選で高市氏を支持した片山さつき氏が就任する。取材に応じた片山氏は「しっかりと10項目、中身のある紙をいただいた。もうてんこ盛り。命がけで頑張る」と述べた。

【映像】財務省時代、約20年前からゴージャスな片山さつき氏

片山氏は「積極財政を高市さんと一緒に唱えて、それが大きな信任を得て、4割以上の得票で総裁選に勝利した。責任ある積極財政の考え方に基づいて、経済財政運営を行うことが、国民の皆様が反応してくれた理由だ。経済成長戦略で日本経済を強くすることが一丁目一番地だ」と語った。

高市氏から受けた10項目の指示について、「地方を金融を通じて元気にする。地域の持てる力を存分に使って、新しいパッケージも作って、地域の金融機関をフル活用して、企業を元気にする。最後に、他党との関係もあるが、税と社会保障の一体改革がある。他の関係大臣とも協力して、社会保険料で苦しむ中低所得者の対策をする。給付付き税額控除の制度設計に着手してほしいと言われた。これは連立合意でもあり、最後の10個目に一番重いのが来た。もうすごい、てんこ盛りだ」と、政策課題の多さに、苦笑いを見せた。

また、「この10項目というのは、半分ぐらいは総裁選の間でも議論になって、主に高市候補としてやってきたことだし、私自身もぜひこう言ってくださいと一緒にやってきたこと。大変厳しい状況だとは思うが、これができなければこの内閣の一番の眼目は進まないので、そのつもりで、もう命がけで頑張る」と決意を述べていた。

（ABEMA NEWS）

