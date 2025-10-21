元阪神の関本賢太郎氏（47）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。“代打の神様”となった際に行った巨人対策を明かした。

この日は元プロ野球選手で、阪神のスペシャル・アンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏、熱狂的阪神ファンの「ますだおかだ」の増田英彦とそろって登場。

関本氏は現役時代、勝負強い打撃から“代打の神様”と称えられた。MCの「ハライチ」澤部佑から「関本さんも巨人戦には思い」と振られ、「代打の切り札になってから、ジャイアンツ戦だけは絶対打たなあかんと」と考えるようになったとした。

「特にジャイアンツの山口鉄也ってクローザーがいたんですよ。もう天敵中の天敵で、全然打たれへんかったんですけど」としたものの、次の年から代打を任されるとなった際には「山口鉄也を、シーズンオフ、次の開幕まで6カ月ずっとビデオ見まくって」と必死で対策を行ったとした。

そうして迎えた「ジャイアンツとの開幕で、僕サヨナラヒットを打ったんですよ」と安打を打つことができたという。

「だからずっとビデオ見てるから、そのボールがコマ送りに見えて。もう見過ぎて。153キロのシュートが来るっていうのをずっと映像を見てたから。ほんまにそれ来たんで。もうコマ送りで」と回顧。

それでも「イメージは左中間スタンドやったんですけど、ボッテボテの三遊間やった」とぶっちゃけて笑わせ、「打球は全然イメージ通り飛ばなかった」と苦笑した。

練習が全然違うのかと言われると「やっぱり全然違います。やることってっクローザーとの勝負なんで。先発ピッチャーの映像とかあんまり見ない」「負けてるから相手がクローザー出てくるんで」と打ち明けた。