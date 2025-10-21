¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î16ºÐÇ¯²¼ºÊ¡¦À¶¿å¤ß¤µ¤È¡Ê33¡Ë¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥È¥ë¥³Å·Á³²¹Àô¤òËþµÊ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê49¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¡Ê33¡Ë¤¬¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥È¥ë¥³¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥È¥ë¥³¤Î²¹Àô¤òËþµÊ¤¹¤ëÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¡2022Ç¯12·î¤Ë¹â¶¶¤È·ëº§¤·¤¿À¶¿å¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢»æ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç³°µ¤Íá¤ò³Ú¤·¤àÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Àã¤ÎÀÑ¤â¤ë´ä¤Ë¿åÃå¤Ç¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥È¥ë¥³Å·Á³²¹Àô¤òËþµÊ
¡¡2025Ç¯10·î20Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇËþµÊ¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥È¥ë¥³¤Î¥Ñ¥à¥Ã¥«¥ì¤Ç²¹Àô¡Ê¥µ¥¦¥Ê¤â¤¢¤ê¡ª¡Ë41¡î¤ÎÅ·Á³²¹Àô¡¢Å´Ê¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÀÖÃã¿§¡£À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢Åò¤ÏºÇ¹â¡£¡ÊÏªÅ·É÷Ï¤Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥È¥ë¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê²¹Àô¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë