タレントの秋元真夏さんが自身のインスタグラムを更新。4都市を巡るファンクラブイベントが無事に終了したことを報告しました。



【写真を見る】【 秋元真夏 】 ファンクラブイベントツアー完走 「直接お話しできたのがめっちゃ楽しかった」





秋元さんは、「ファンクラブ&フォトブックお渡し会 4都市イベントツアー無事終了しました〜！ 来てくださったみなさん 本当にありがとうございました」と、イベントに来てくれたファンへ感謝の気持ちを投稿。





ファンとの交流について、「久しぶりに会う方も、初めて会う方も 直接お話しできたのがめっちゃ楽しかった みんなと話した内容思い出しながら帰ります」と、喜びを綴っています。







投稿では、イベントで着用した衣装に身を包んだ画像も公開しています。花柄の模様が全面にあしらわれた、白いレースのロングドレスは、ボリュームのあるスカートが特徴的です。







他にも、ベージュのトップスに、薄く透けるチュール素材のスカートを合わせた、ふんわりとしたシルエットのコーディネートも見られます。





さらに、薄いベージュの下地に花柄があしらわれた、ノースリーブのマキシドレスを身にまとった姿も見られます。







最後に秋元さんは、「たくさんパワーをいただいたので 明日からも頑張れそうです」、「またみんなに会えるの楽しみにしてます ありがとうございました！」と、改めてファンへの感謝の言葉で締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】