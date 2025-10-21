自民党の新総裁になっても「総理大臣になれないかもしれない女」と自嘲した高市早苗氏が、１０月２１日召集の臨時国会で第１０４代首相に選ばれた。

その前途は、多極多党化を前向きにとらえるか、後ろ向きに考えるかで変わってくる。

「１本釣り」で決選回避

衆院の首相指名選挙では、自民党と日本維新の会の議席数の合計２３２票（自民党籍離脱中の額賀福志郎衆院議長を含む）を上回る２３７票を得た。決選投票にもつれこまなかったことは、今後の政権運営にとって前向きの材料であることは間違いない。

とはいえ、内実をみれば、政権基盤が盤石だとは言い難い。

第一に、参院での首相指名選挙で、立憲民主党の野田佳彦代表との決選投票になったのは、今後、自民・維新両党が合意した政策を推進する難しさを示唆している。

衆院で麻生太郎副総裁をはじめ、自民幹部の説得で無所属や他会派から「一本釣り」し、高市氏に投票した５人をどうつなぎ止めるのか。選挙での支援や委員会ポストの割り当てなどで可能かもしれないが、連立政権合意をかわした維新が閣僚を出さない「閣外協力」にとどまっているのが不安要因だ。

閣外協力にとどまった維新、不信任の選択肢残す

自民が合意を守ろうとしないと判断すれば、維新は内閣不信任決議案に賛成する選択肢を残しているとも言える。今後、自民や維新への入党や会派入りがなければ、国会が少数与党の状態にあることは変わらない。

自維両党の連立政権合意を見ると、今の臨時国会に国会議員の定数を１割削減する法案の提出を目指すといった乱暴で拙速な内容もある。野党のみならず自民内でも疑問の声がくすぶっており、「どうせ少数与党だから否決される」とたかをくくっている様子もあるが、国民民主党の玉木雄一郎代表が「賛成する」と明言するなど、与野党の駆け引きはすでに始まっている。

企業団体献金の廃止や、食品の消費税率を時限的にゼロにするなどの維新側の提案には、先送りされたり、事実上の棚上げにされたりしたものも多い。維新の政党支持率がさらに落ち込んでいくようだと、強硬姿勢に転じる可能性もある。連立合意には「火薬庫」の側面もあるのだ。

「ゆ党」からの党勢回復か、それとも…維新の思惑

なにしろ、維新は、昨年の総選挙で６議席減の３８議席となり、比例選の得票は５１０万票（１万票未満を切り捨て）、７月の参院選挙では３議席増の７議席ながら比例選の得票は投票率が伸びる中で４３７万票（同）に減った。ピーク時には衆院で５４議席、比例選１２２６万票（同、１２年総選挙）を獲得し、野党第１党の座をうかがってきた党勢は、見る影もない。

低迷の大きな理由の一つが、与党でも野党でもない「ゆ党」と揶揄(やゆ)された立ち位置だったことを考えると、閣外協力とはいえ次の国政選挙でマイナスに作用する可能性は小さくない。それを覚悟しながら連立政権樹立まで踏み込んだのは、なぜなのか。

維新の宿願だった「大阪都構想」への再チャレンジに道筋をつける副首都構想には、「国政政党としての日本維新の会は店じまいをする気ではないか」と、同党代表である大阪府の吉村洋文知事の心中を推し量る観測も出ている。

閣外協力という比較的自由度の高い連立の方法を選んだのも、あえて安定度を低くすることで、副首都をはじめとする合意の履行を迫り、揺さぶりをかけやすいと考えたとの解説も聞かれる。

懸念される自民内の「遠心力」

予測が難しいのは、維新に揺さぶられれば揺さぶられるほど、もともと自民内にあった「嫌・維新」勢力の不満が募り、高市体制への求心力が弱るのではないかという点だ。公明・創価学会の不満が長くくすぶっていたとはいえ、自公の２６年間の友党関係や長年の連立政権が高市体制になった途端に崩壊した。公明との関係を重視してきた自民内の穏健な中道リベラル派の議員を中心に、高市氏に対する不信と反感がたまっている。

イデオロギー的には自民国会議員の平均的なポジションより右側に位置する維新との安易な妥協や政策の丸のみが続くと、中道リベラル派が反旗を翻す展開を懸念する声もある。

逆に、首相に就任する前の高市氏の強硬保守、右派路線に共鳴してきた自民議員は、高市氏が政権維持のために持論を抑制し、バランスを取ろうとすることを面白く思わないはずだ。とりわけ、ＳＮＳで拡散される声を世論の趨勢(すうせい)と思い込むような政治家は、高市氏の態度が包摂的であっても、ＳＮＳで「変節」と批判されれば、戸惑い、疑心暗鬼に陥りやすい。

参政党への協力要請、高市離れの予防策か

高市氏は首相指名選挙に先立ち、先の参院選で躍進した参政党の神谷宗幣代表を訪ねて協力を要請した。また、参院では政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員を自民会派に迎え入れるなど、高市執行部は何かと物議を醸し出してきた勢力にも接近している。

これは、高市氏の首相指名選挙での当選を確実にするためのなりふりかまわない動きであるだけでなく、自民や維新よりさらに右寄りの主張を好む支持層を意識し、ＳＮＳを使った発信の得意な参政などを取り込み、「高市氏離れ」を阻止する「予防策」だとする見方もある。

政権基盤も党内基盤も弱い高市氏が、持論の抑制によるバランスある政権運営と、「高市氏らしさ」のアピールによる自民の岩盤支持層のつなぎ止めの二兎を追うことは難しい。

最も早い解散タイミングは来年３月以降

そのいらだちの中で、高市氏本人や周辺が衆院解散総選挙で政権基盤を強くしたいと考えるのは、自然だろう。内閣支持率が上向くか高止まりし、自民の政党支持率も改善されれば、最も早い解散タイミングは２０２６年度政府予算が成立するとみられる来年の３月以降にやってくる。

一方の野党側も、自公の連立政権だった石破内閣の時とは大きく状況が変わっている。昨年の総選挙以来、議席数の合計では多数派となった野党側は、短期間に３度目の国政選挙を行うことには、各党の財政的にも、候補者確保の観点からも否定的だった。自公両党が少数与党だったため、野党側の主張を受け入れざるを得ないという「幸せ」な状況も、徹底的に石破内閣を追い詰めることを躊躇(ちゅうちょ)させ、「瓢箪(ひょうたん)から駒」で衆院解散総選挙になることばかりを警戒させた。

党勢の衰えが隠せない自民、公明両党にしても、立て直しには時間が必要と考え、早期の解散総選挙は損だと考える議員が大勢だったから、与野党の利害は一致していたとも言える。

野党、不信任提出をためらわず

しかし、新たな自維連立による高市政権が行き詰まれば、野党側で唯一、内閣不信任決議案を提出できる議席数を持つ立憲民主も、今度はその提出をためらわないだろう。

自民党は、公明の連立政権離脱で、選挙でゲタを履かせてもらってきた公明とその支持母体の創価学会の票を当てにできなくなっている。この要素も、野党側が次の総選挙で勝算ありと自信を持つ大きな理由となっている。

来年の通常国会で、立憲民主が内閣不信任決議案をつきつけた場合、公明が賛成し、自民内から造反が出てくれば、１９９３年に自民の宮沢喜一内閣に対する不信任決議が可決して以来の展開になる。

そこまで進まなくても、例えば選択的夫婦別姓の法制化で立憲民主や国民民主など野党が共同歩調をとった場合、高市氏や維新が明確に反対でも、自民が割れる可能性がある。そのことは、今年の通常国会で自民党が党議拘束を伴う法案をまとめようとしながら、党内の意見対立によって断念した経緯を振り返れば想像がつく。

日本政治の大きな分かれ目に

現在の多極多党化と少数与党状態の継続で、民主主義諸国の中で最も安定していると称されてきた日本の政治の安定を取り戻すことは難しいと後ろ向きに考えれば、必然的に展望は暗くなる。

しかし、現在の政治状況は、各党が自分たちの立党の精神、原点を振り返り、何を目指す政党なのか、どこと組めば政策が実現するのかという道筋を真剣に考えざるを得ないという意味で、前向きだと捉えることもできる。

今後、どの政党も単独過半数を持たず、自公のような半ば「なれ合い」の連立政権ではなく、国政選挙ごとの結果を踏まえて政策本位で連立の枠組みを変えていく風景が当たり前になるなら、日本政治の大きな分水嶺(ぶんすいれい)になる。

石破政権が苦しみ、高市政権も直面する少数与党から、いかに安定政権を作り出すか。その作法の確立は、政党政治全体の財産になり、より幅広い有権者の声を束ね、政策に反映するための道筋をつける穏健で中庸の政治を育てる。

高市氏が包摂的な政治姿勢でその先頭に立てるのか、それとも排他的な発想で対立と分断を深めるかは、与野党を超えた永田町全体の「政治文化」の変化にもかかっているように思える。（編集委員 伊藤俊行）