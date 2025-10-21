Cocomi「盛れすぎている」スラリ美脚際立つ私服姿公開「圧巻の脚線美」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】フルート奏者のCocomiが21日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】キムタクの24歳娘、圧巻の脚線美披露
Cocomiは「盛れすぎている。やっぱり写真を撮るのが大好きです。本当に」とし、私服姿のオフショットを公開。緑のタートルネックトップスにミニ丈のスカートを合わせ、スラリと長い脚をのぞかせていた。また、「最後の2枚はボール投げて欲しいビビです」とつづり、可愛らしい愛犬の写真も投稿していた。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「圧巻の脚線美」「絵になる」「お洒落でかっこいい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キムタクの24歳娘、圧巻の脚線美披露
◆Cocomi、スラリ美脚披露
Cocomiは「盛れすぎている。やっぱり写真を撮るのが大好きです。本当に」とし、私服姿のオフショットを公開。緑のタートルネックトップスにミニ丈のスカートを合わせ、スラリと長い脚をのぞかせていた。また、「最後の2枚はボール投げて欲しいビビです」とつづり、可愛らしい愛犬の写真も投稿していた。
◆Cocomiの投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「圧巻の脚線美」「絵になる」「お洒落でかっこいい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】