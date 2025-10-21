「JCミスコン2025」ファイナリスト14人出揃う “日本一かわいい女子中学生”は誰の手に？
【モデルプレス＝2025/10/21】“日本一かわいい女子中学生”を決めるコンテスト「JCミスコン2025」の敗者復活戦の結果が、10月21日に発表。これで、ファイナリスト14人が出揃った。
【写真】SNSでも話題 “日本一かわいい中学生”も最終決戦に参加
敗者復活枠は、「こと」さんと「あいる」さんに決定。今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。
東日本代表：のあ（愛知県）1年生
東日本代表：あいさ（石川県）2年生
東日本代表：紗英（岐阜県）2年生
西日本代表：みこと（福岡県）3年生
西日本代表：えま（福岡県）1年生
西日本代表：そら（兵庫県）1年生
ファーストファイナリストGP：さら（秋田県）2年生
セカンドファイナリストGP：しおん（福岡県）3年生
ミクチャ審査代表：るう（茨城県）3年生
candy magic審査代表：ほの（鹿児島県）1年生
eプリ審査代表：あいら（静岡県）1年生
中一ミスコンGP：みゆあ（山口県）1年生
敗者復活枠：こと（千葉県）1年生
敗者復活枠：あいる（愛知県）2年生
なお、自己PR審査代表として選出されていたりのさんは、出場を辞退した。
今後「JCミスコン2025」は、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
10月11日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「JCミスコン2025」ファイナリスト14人
◆「JCミスコン2025」今後のスケジュール
◆「JCミスコン」とは
