元乃木坂46若月佑美、デビュー15周年記念カレンダー決定 “安藤政信が撮影”カバーフォト公開
【モデルプレス＝2025/10/21】元乃木坂46で女優の若月佑美が、10月23日に「若月佑美デビュー15周年記念カレンダー2026」を発売することが決定。あわせて、カバーフォトが公開された。
若月は、2011年8月、乃木坂46に第1期生として合格し、芸能界デビュー。2018年11月にグループを卒業後は女優・モデルとして活動し、2026年はデビュー15周年のアニバーサリーイヤーとなる。記念すべき年のカレンダーの撮影は、俳優、そして写真家としても活躍する安藤政信が手掛けた。
今回、カラフルなミックスカラー・ヤーンのコートを纏った強い眼差しが印象的なカット、クッションに身を委ねながら何とも言えない表情でこちらを見つめるカット、ドット柄のブラックドレスにロンググローブのクラシカルな装いが若月の透明感を引き立てるカットなどで構成されたカバーフォトが公開。海辺のスタジオで行われた撮影では、白い光の中でのガーリーな微笑み、水に溶けこむような、それを抗っているかのような少しせつない視線など様々な表情を見せ、深紅の衣装で浜辺に浮かび上がる姿が写し出されるなど幻想的な世界が繰り広げられている。
発売されるのはA2サイズの壁掛けカレンダー、A5サイズの卓上カレンダー（表紙3種）に加え、「紅い波」と題されたA5サイズ30PとボリュームたっぷりのPhotoZINEや、アザーカットブロマイドも。若月は「安藤さんとの撮影はものすごく楽しく、クリエイティブで、貴重な時間でした!15 周年の皮切りに相応しいカレンダーになったなと思っております」と充実感に満ちたコメントを寄せ、「是非、来年の一年をこのカレンダーと一緒に過ごしてもらえたら嬉しいです」と呼びかけている。
カレンダーは「若月佑美OFFICIAL SHOP」にて、10月23日21時からファンクラブ先行販売がスタートし、翌日から一般販売も開始。若月本人が特典を直接手渡しする特典会も行われる。（modelpress編集部）
今回はご縁あって安藤政信さんにカレンダーを撮影して頂きました。本当に感謝しかありません！安藤さんとの撮影はものすごく楽しく、クリエイティブで、貴重な時間でした！15周年の皮切りに相応しいカレンダーになったなと思っております。是非、来年の1年をこのカレンダーと一緒に過ごしてもらえたら嬉しいです。
＜販売期間＞
FC有料会員先行販売：2025年10月23日（木）21時〜11月2日（日）23時59分
一般販売：2025年10月24日（金）21時〜11月2日（日）23時59分
＜商品詳細＞
【壁掛けカレンダー】
サイズ：A2（縦594mm×横420mm）ページ数：14ページ
【卓上カレンダー】（表紙全3種）
サイズ：A5（縦148mm×横210mm）ページ数：14ページ
※内容は全3種同じ
【PhotoZINE】
サイズ：A5（縦210mm×横148mm）ページ数：30ページ
【アザーカットランダムブロマイド】（5枚1セット／全20種）
サイズ：L判（89mm×127mm）
