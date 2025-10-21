¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¿·¼óÁê¤Ë´üÂÔ´ó¤»¤ë¡ÖÂç¥Ê¥¿¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê½Å¤Ê¤ë¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£²£±Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç½°»²Î¾±¡¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂè£±£°£´ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡½°»²Î¾±¡¤ÇÁíÍý¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¤ÇÍ¿ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤ò»Ï¤áÅÞ´´Éô¤ÈË¬¤ì¤¿¹â»Ô»á¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤â¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À£³ÅÞ¹ç°Õ¡Ê¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç£³ÅÞ¤Ë¤è¤ë¥¬¥½¥ê¥óÀÇ»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤É¡Ë¤À¤±¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹µ¼¼¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¶ÌÌÚ»á¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¡¢¿´¤«¤é¤ª´î¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÎò»ËÅª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¼¤Ò¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£Ìë¡¢È¯Â¤¹¤ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤ÉÆâ³°½ôÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤Ë¡Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¡¢ÅöÌÌ¤ÏÊª²Á¹âÆÂÐºö¤Ç¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¶¯¤¤·ÐºÑ¤òÉü³è¤µ¤»¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¹â»Ô¿·ÁíÍý¤Î¼çÄ¥¤Ï¤«¤Ê¤ê½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¼¤Ò¡¢ÊÄºÉ´¶¤¬¤¢¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¥Ê¥¿¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤ÎÀ¯ºö¤Î½Å¤Ê¤ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹â»Ô»á¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£