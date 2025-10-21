「部屋着見え」を回避！【ハニーズ】40・50代におすすめ♡「きれいめスウェパン」

カジュアルでデイリー使いしやすいスウェットですが、どうも部屋着っぽく見えてしまう……。そんなミドル世代は、【ハニーズ】から登場したきれいめのスウェットパンツを試してみて。スラリとしたセンターシーム入りのシルエットで、カジュアルながらも大人っぽい着こなしが叶いそう。きちんと感も楽ちんさも備わったパンツは、オンオフ問わず大活躍の予感です。

楽ちんなのにきれい見え！ センターシーム入りパンツ

【ハニーズ】「きれいめスウェットパンツ」\2,680（税込）

カジュアルな風合いながら、センターシーム入りで大人っぽい雰囲気が漂うスウェットパンツ。公式サイトによると「きちんと感も美脚効果も期待できるデザイン」とのことで、スウェットの部屋着っぽさを払拭できそうです。裾にはドロスト付きでシルエットのアレンジができるのも魅力的。上品な杢グレーをはじめ、ブラックやブラウンなどシックな全5色を揃えています。

ストライプシャツと合わせてきれいめカジュアルに

縦ラインが強調されるセンターシーム入りのパンツは、オーバーサイズのトップスとも好相性。美しいシルエットでシンプルなワンツーでもサマになり、時短コーデが叶いそうです。清潔感のあるストライプ柄のシャツと合わせれば、カジュアルさと大人っぽさを両立した好印象コーデに。足元はスニーカーでスポーティーに仕上げるのも、トレンド感アップのポイント。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M