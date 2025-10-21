木村拓哉、共演した蒼井優が「すごいです」「山ちゃんは惚れ直すと思います」

俳優の木村拓哉（52歳）が、10月21日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。映画で共演した蒼井優の演技について、「山ちゃんは惚れ直すと思います」と語った。



20日に都内で行われた映画「TOKYOタクシー」完成披露試写会に登壇した木村が、番組のインタビューに対応。「スタジオで、進行をきょうも生でしている山ちゃん」と、番組MCの南海キャンディーズ・山里亮太にメッセージがあると語る。



それは「（倍賞千恵子演じる）高野すみれさんの過去のパートをやってくれたのが蒼井優さん」と、山里の妻で女優の蒼井優だと話し、「もうすごいです。たぶん山ちゃんはびっくりすると思います」「山ちゃんは惚れ直すと思います」と語った。