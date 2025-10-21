“みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生を決める”コンテスト「男子高生ミスターコン2025」の敗者復活枠2人が決まり、ファイナリスト15人が出そろった。グランプリ決定戦は11月末に開催される。



「男子高生ミスターコン」は、同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテスト。外見だけでなく、夢に向かう真摯な姿勢や個性、人間的な魅力に光を当てるのが特徴。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加可能で、毎年多くの応募者がエントリーしている。



2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得したほか、令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、コンテストから多数の次世代スターが誕生している。



今年は約2万人の応募があり、SNS審査およびファイナル審査を経て、15人の中からグランプリを決定する。グランプリには、賞金50万円や次年度コンテストアンバサダー就任、「TGC teen 2026(仮)」出演権などが贈られる。



敗者復活の2人を加えたファイナリスト15人は以下の通り。



北海道・東北エリア代表：小川永真(福島県/2年生)



関東エリア代表：西小路侑汰(栃木県/2年生)



中部エリア代表：倉田琉偉(長野県/3年生)



関西エリア代表：楢崎悠亮(兵庫県/2年生)



中国・四国エリア代表：清田優翔(岡山県/2年生)



九州・沖縄エリア代表：榎田一王(宮崎県/3年生)



ファーストファイナリストGP：菊地脩椰(大阪府/3年生)



セカンドファイナリストGP：大橋光(神奈川県/3年生)



ミクチャ審査GP：曽根凌輔(神奈川県/3年生)



CandyMagic審査代表：安藤志音(沖縄県/3年生)



eプリ審査代表：谷本晴(神奈川県/3年生)



自己PR審査代表：吹澤輝(栃木県/2年生)



高一ミスターコンGP：江畑皇之介(埼玉県/1年生)



敗者復活枠：山口凌摩(愛知県/3年生)



敗者復活枠：三浦斗空(神奈川県/2年生)



（よろず～ニュース編集部）