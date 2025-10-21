東京五輪柔道金メダリストで来年１月４日に東京ドームでプロレスデビューするウルフアロンが、にしたんクリニック・西村誠司社長の自宅にある「金の滑り台」を滑った。にしたんクリニック公式ＴｉｋＴｏｋが２１日、そのシーンを公開した。

西村社長は「うちのこの、金の滑り台を滑ったことのある、オリンピック金メダリストは、かつていなかったんで初めての、ウルフさんはじめてです」「金に金ですからね、我が家の金の滑り台を、金メダリストが滑るって、こんな贅沢なことはなかなかないんで、じゃあ、ウルフさんお願いします」と紹介し、ウルフは「あ！本当ですか？やった」「いかせていただきます。いきます」と豪快に滑り台を滑ってプールに飛び込んだ。

「結構迫力ありますね」とウルフは感動。「そうなんですよ、最初子供だましだと思ったら結構スピード出るじゃないですか」と西村社長はうれしそう。幼少期は極貧だったという西村社長にとって金の滑り台は憧れの象徴。幼少期の思いも込めて、こどもホスピスや医療研究機関への寄付を行っている。

ウルフは「ありがとうございます。金メダル第１号ですね」と大喜び。プロレスデビューに弾みがついた。