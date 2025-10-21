『ツイステ』キャラクターPVが8日連続解禁 1日目は異世界に迷い込んだ高校生・円満雄剣
29日よりディズニープラスで独占配信されるアニメ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」に登場する高校生・円満雄剣をフィーチャーしたキャラクターPVが公開された。あわせて、シーズン1の物語の中心となるキャラクターに焦点を当てたキャラクターPVが、きょう21日から8日連続で解禁されることが発表された。
【画像】10月22日以降にPVが解禁されるキャラクターたち
1日目に公開されたのは、現実世界から異世界に迷い込んでしまった高校生・雄剣（CV.阿座上洋平）のキャラクターPV。オープニングテーマの「Piece of my world」（Night Ravens）にのせて描かれるのは、突如現れた黒い馬車の姿から、迷い込んだ魔法士養成学校・ナイトレイブンカレッジの学園長であるディア・クロウリーに対し、「俺は魔法なんて使えない！」と訴え、驚かれるシーン。
さらに、雄剣が学園生活で経験するさまざまな不思議な出来事や、同じ1年生でハーツラビュル寮生のエース・トラッポラとデュース・スペード、魔法士を目指すモンスターのグリムとともに、魔法を使えないながらも敵に挑もうとする雄剣のアクションシーンが映されている。PVの後半では剣道の道着と防具に身を包み、竹刀を手に覚悟を決めたような力強い表情で何かと対峙している姿も描かれており、本編で雄剣がどんな経験をし、何と戦うことになるのか、期待が高まる映像となっている。
あす以降もディズニープラス公式SNSにて公開されるキャラクターPVでは、雄剣と同じオンボロ寮で生活をすることになるグリムをはじめ、ハーツラビュル寮の生徒たちや、クロウリーの姿も描かれることになる。
本作は、ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション。アニメーションの原案となるゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『黒執事』を代表作とする漫画家・枢やな氏が原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけたことやディズニーヴィランズという唯一無二のエッセンスと魔法士養成学校を舞台とした作り込まれた世界観によって、今もなおファン層の拡大を見せている。
また、コミカライズをベースとした、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」の配信に加え、シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」、シーズン3「エピソード オブ オクタヴィネル」の製作も決定している。
■キャラクターPV公開スケジュール
10月21日(火) 円満雄剣
10月22日(水) グリム
10月23日(木) ディア・クロウリー
10月24日(金) ケイト・ダイヤモンド
10月25日(土) トレイ・クローバー
10月26日(日) デュース・スペード
10月27日(月) エース・トラッポラ
10月28日(火) リドル・ローズハート
