◆テニス ▽東レ・パンパシフィック・オープン第２日（２１日、東京・有明コロシアム）

今年１月の全豪のジュニア部門で優勝し、５月にジュニア世界女王となった世界ランキング２６３位、１７歳の園部八奏（ＩＭＧ）が、プロ転向表明後、初勝利を挙げた。同じ大会推薦出場で、同１３２位のニコラ・バルトゥンコバ（チェコ）に６−４、６−３のストレートで勝ち、２月のアブダビ・オープン以来のツアー通算２勝目となった。２回戦では同２５位のソフィア・ケニン（米国）−同８１位の内島萌夏（安藤証券）の勝者と対戦する。

マッチポイントで、相手のバックハンドが当たり損ねでアウトになると、園部は大きく両手を上げ、右手でガッツポーズ。プロ初勝利を、身長１７４センチの大柄な体全体で喜んだ。「緊張していたので、本当にうれしい」。

スタートは、相手の切れ味鋭いショットに、強打がミスを連発。２−４とリードを許した。しかし、相手のショットが突然に威力をなくし、ダブルフォールトもあり、園部は一気に７ゲームを連取し、勝利に結びつけた。

８日に、大阪市内で会見を開き、プロに転向することを表明した。先週の大阪で行われた木下グループ・ジャパン・オープン女子１回戦で、４大大会４度の優勝を誇る大坂なおみ（フリー）との１回戦が、プロデビュー戦となった。しかし、ここでも「緊張して足が動かなかった」と、１セット目は１ゲームも奪えずにストレート負けを喫していた。