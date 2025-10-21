RADWIMPS、NHKの20周年特番で初披露して話題呼んだ「筆舌」MVあす公開
RADWIMPSの新曲「筆舌」のミュージックビデオが、22日午後9時にオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。新曲は8日にリリースされたニューアルバム『あにゅー』に収録されており、NHKで放送された20周年特番にてテレビ初披露され、大きな注目を集めていた。
【画像】『野田洋次郎 歌詞集 RADWIMPS論』店舗別の特典
アルバム『あにゅー』は、NHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」や、日本テレビ『news zero』のテーマソング「命題」「ピアフ」、さらに「ワールドエンドガールフレンド」などを含む全12曲入り。CDとデジタルで収録内容が異なる仕様となっており、CDには「賜物（Orchestra Version）」をボーナストラックとして収録。一方、配信アルバムにはZORNを迎えた「大団円 feat. ZORN (Anew Version)」が収録されている。
また、メジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』のリリースも決定。11月19日に発売され、全14曲が収録予定。参加アーティストや楽曲の詳細は後日発表される。
RADWIMPSは現在、『あにゅー』を引っ提げた全国アリーナツアー「RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」を開催中。全9都市17公演を予定しており、11月22日から24日にかけて行われる横浜アリーナ3Daysはスペシャルライブとなっている。メジャーデビュー記念日の23日を含むこの3日間には、それぞれBUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIがゲストアクトとして出演。20周年を飾る特別なステージとなる。
ライブに加えて、過去作5タイトルのアナログ盤リリースや、20周年グッズが同梱されたスペシャルボックス仕様の限定盤も展開されるなど、アニバーサリーイヤーを盛大に彩っている。
