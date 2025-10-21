¡Ú²òÀâ¡Û¹â»ÔÆâ³ÕÈ¯Â¤Ø¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ö¥Á¡¼¥à¹â»Ô¡×²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬Âè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£21ÆüÌë¤Ë¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤¬È¯Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í»ö¤Ç¡Ö¶Ã¤«¤»¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â»Ô»á¤Ç¤¹¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¹â»Ô¡×¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤Ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥¡Ö¥Á¡¼¥à¹â»Ô¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡©
2¡¥¡ÖÁí¼¿¦¡×ÀÐÇËÆâ³Õ¤«¤é³Ø¤Ö¥³¥È
3¡¥¹â»ÔÀ¯¸¢¡ÖÊª²Á¹â¡×¼¡¤Î°ì¼ê¤Ï¡©
¢£¡Ö¥Á¡¼¥à¹â»Ô¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡©
¹â»Ô¿Í»ö¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä¤Ï¹â»Ô»á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë½÷À³ÕÎ½¤Îµ¯ÍÑ¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£
º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤ÎÌÜ¶Ì¤ÏºâÌ³Áê¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤µÄ°÷¡£¸À¤ï¤º¤â¤¬¤ÊÀÇ¤ÎÄ§¼ý¡¢¤ª¶â¤ò¤É¤¦½¸¤áÍ½»»ÊÔÀ®¡¢²¿¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¡ÖºÇ¶¯¤Î´±Ä£¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ºâÌ³¾Ê¤Ç¤¹¡£½÷À¤Îµ¯ÍÑ¤Ï½é¤Ç¤¹¡£
½÷À³ÕÎ½¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦1¿Í¡¢·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤È¿·¤·¤¯Àß¤±¤é¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¤â·óÌ³¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþµÄ°÷¡£¹â»Ô¿Ø±Ä¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢¿Ø±Ä¤Ç¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê´Î¤¤¤ê¤Î¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡×¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½÷À¤ò¹â»Ô»á´Î¤¤¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¿ô¤Ï2¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²áµîºÇÂ¿5¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é2¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤â¡Ö½÷À³ÕÎ½¤¬2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¡×¤Ê¤É¤È¤ä¤æ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤Æ1¤Äµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁª¤ÇÌÐÌÚ¿Ø±Ä¤À¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬ËÜ¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ4¿Í¤âÆþ³Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤ò·èÄêÉÕ¤±¤¿ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡ÖËãÀ¸¥«¥é¡¼¡×¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ÕÎ½¿Í»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿ÌÐÌÚ¸µ´´»öÄ¹¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë½÷ÀµÄ°÷¤Î³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï½÷À¤ÎÅÐÍÑ¤è¤êÁíºÛÁª¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Ø±Ä¤ÎÅÐÍÑ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁí¼¿¦¡×ÀÐÇËÆâ³Õ¤«¤é³Ø¤Ö¥³¥È
¡½¡½2¤ÄÌÜ¤Î¥®¥â¥ó¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬21Æü¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÀÐÇË¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ï21Æü¤ËÁí¼¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Î¼åÅÀ¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÎÏ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï´±Å¡¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼å¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¹â»Ô¡×¤ÎÎÏ¤ò¤É¤¦È¯´ø¤¹¤ë¤«¡£¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È1¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ÁíºÛÁª¤Ç¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¤äº£²ó¤Î³ÕÎ½¿Í»ö¤Ê¤É¤â¼þ¤ê¤ÎÂ¦¶áµÄ°÷¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç·è¤á¤¿¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼óÁê´±Å¡¤ò20Ç¯¶á¤¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÎÏ¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¡¢Î¾Êý¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤Ï°ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ï¥È¥Ã¥×¸ò¾Ä¤ÇÂÇ³«¤·¤¿¤±¤ÉÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ï1¿Í¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â»ÔÀ¯¸¢¡ÖÊª²Á¹â¡×¼¡¤Î°ì¼ê¤Ï¡©
¡½¡½¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤¬21Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ºöÌÌ¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¡¢ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»²µÄ±¡Áªµó¤Ï7·î20Æü¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Î¿ÊÂàÌäÂê¡¢¤½¤·¤ÆÁíºÛÁªµó¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¼«Ì±ÅÞÆâ¤Îº®Íð¡×¤Ç¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¡×¤¬3¤«·î¤âÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î3¤«·î¤Î´Ö¤â¡ÖÊª²Á¹â¥é¥Ã¥·¥å¡×¤¬Â³¤¯Ãæ¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤Ï²¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¦¤«¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°¸ò¤âÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É1½µ´Ö¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£ÆüÊÆ¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ¦¶á¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«Ê¬¤Ï°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¸å·Ñ¼Ô¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ÀïÎ¬¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë³°Ì³¾Ê´´Éô¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë½½Ê¬¤Ê½àÈ÷»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ°Â¤â»Ä¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«°Ý¿·¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¼óÁê½¢Ç¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¡¢ÂÐ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î²ÝÂê¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£