元乃木坂46の女優若月佑美（31）が、デビュー15周年を迎える2026年のカレンダーを23日から販売開始することを21日、発表した。俳優・写真家の安藤政信氏が撮り下ろしたカバーフォトも公開された。

若月は11年8月に乃木坂46に第1期生として合格し、芸能界デビュー。18年11月のグループ卒業後は女優、モデルとして活動し、26年はデビュー15周年のアニバーサリーイヤーとなる。

同カレンダーのカバーフォトとして、カラフルなコートと強いまなざしが印象的なカット、クッションに身を委ねながらこちらを見つめるカット、クラシカルな装いが透明感を引き立てるカットなどが公開された。

若月は「今回はご縁あって安藤政信さんにカレンダーを撮影していただきました。本当に感謝しかありません！ 安藤さんとの撮影はものすごく楽しく、クリエーティブで、貴重な時間でした！」と回想。「15周年の皮切りに相応しいカレンダーになったなと思っております。是非、来年の1年をこのカレンダーと一緒に過ごしてもらえたらうれしいです」と呼びかけた。

A2サイズの壁かけカレンダー、A5サイズの卓上カレンダー（表紙3種）に加え、「紅い波」と題されたA5サイズ30PとボリュームたっぷりのPhotoZINEや、アザーカットブロマイドも展開される。

カレンダーは若月佑美OFFICIAL SHOPにて23日午後9時からファンクラブ先行販売がスタート。24日から一般販売も開始され、若月本人が特典を直接手渡しする特典会も行われる予定という。