³¤¤ËÎ®¤ì½Ð¤ë¤´¤ß¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤ÎÈÎÇä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤¬¸©¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë¥¹ー¥Ñー¤òÅ¸³«¤¹¤ë°ËÆÁ¤È¥¿¥«¥ä¥Ê¥®¡¢¤½¤ì¤ËÂç¼ê°ûÎÁ¥áー¥«ー¤Î¤ß¤Á¤Î¤¯¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¤ÏËèÇ¯¡¢6·î¤Î´Ä¶·î´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¹Æ¬ÈÎÇä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆÁ¡¦ÄÍËÜÅ°¼ÒÄ¹
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬°ûÎÁ¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤òÇã¤¦¤È½©ÅÄ¸©¤Î´Ä¶¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Í¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¿´²¹¤Þ¤ë³èÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¿¥«¥ä¥Ê¥®¡¦髙胗ÃÒ»Ë¼ÒÄ¹
¡Ö´Ä¶Èþ²½¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤ÈÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÍèÇ¯¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¸³è¤´¤ß¤Ë¤è¤ë³¤ÍÎ±øÀ÷¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ´óÉÕ³Û¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Á¤Î¤¯¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¡¦Ã«Â¼¹ÏÂ¼ÒÄ¹
¡Ö¤³¤Î´Ä¶ÌäÂê¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢¶¥¹ç¥áー¥«ー´Þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î´Ä¶ÌäÂê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈó¾ï¤Ë¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
Â£¤é¤ì¤¿Á±°Õ¤Ï³¤´ß¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£