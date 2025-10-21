メキシコ ベラクルス州出身のシンガーシンガーソングライター シルヴァナ・エストラーダが、完全セルフプロデュースによる2ndアルバム『Vendran Suaves Lluvias』（訳：やわらかな雨が訪れる）をリリース。あわせて、アルバムリード曲「Flores」のMVが公開された。

（関連：【映像あり】シルヴァナ・エストラーダ、2ndアルバム『Vendran Suaves Lluvias』リード曲「Flores」MV）

同アルバムは、直近2～3年かけて自身で制作した作品。パンデミック中に生まれた楽曲も含み、彼女の内面の葛藤と希望を表現している。

また、アルバムタイトル『Vendran Suaves Lluvias』は、米詩人 サラ・ティーズデイルが第一次世界大戦後に発表した、戦争の悲劇や破壊に対する反応として自然の力強さと永続性を描き出した詩『There Will Come Soft Rains（やわらかな雨が降る）』にインスパイアされたものとなっている。

＜シルヴァナ・エストラーダ コメント＞

『Vendran Suaves Lluvias』は、ここ数年ずっと取り組んできた作品です。パンデミック以降に生まれた曲もあれば、最近できた曲もあります。自分自身や生きる力を探し求める旅の記録です。内なる苦しみを希望に変え、怒りの中でも光を見失わないことを目指しました。

最初の曲から最後まで、喜びと動きを感じられる旅になるよう意識しました。アルバム全体を通じて強さと希望を伝えたい。失恋や人間関係の断絶、喪失といったテーマも、軽やかなユーモアを交えながら、すべては過ぎ去り、前を向いて歩み続けるしかないというメッセージを込めています。

セルフプロデュースに挑戦し、自分の音楽的ビジョンを明確に表現しました。ハープ、オーケストラ、ペダルスティール、トランペットなど、多彩なサウンドが混ざり合った音楽世界は、私の人生を救ってくれた音のコラージュです。自由に音を選ぶことは最初は怖かったですが、自分の本能に耳を傾けたことで、透明で誠実な世界が生まれました。

このアルバムを通じて、「やわらかな雨が降り、平和と喜びが訪れる」ことを感じていただければ幸いです。

- Silvana Estrada

（文＝リアルサウンド編集部）