大阪市「ミャクミャクが帰ってきた」市役所前写真を公開も…ファン「え!?」「ずっと居てくれるんじゃないんですね」
大阪市は21日、大阪市広報の公式Xを更新し、大阪市役所前に帰ってきた「ミャクミャクモニュメント」を紹介した。
【写真】おかえり！ 大阪市役所前に帰ってきたミャクミャクモニュメント
ミャクミャクが寝そべってポージングするモニュメントで、2023年12月に市役所前に設置。万博開幕後、7月末に会場内西ゲート近くの「風の広場」に移転。閉幕後に元の場所に戻ってきた。
「万博会場から大阪市役所前に、ミャクミャクが帰ってきた」とねぎらい、「12／26（金）までいてくれるみたい」と報告した。
これに対して「万博出張おつかれサンやったねー」「また、すぐ会いに行くね」など多数の反応。12月26日までの予定も明らかになり、「え!?」「ずっと居てくれるんじゃないんですね」「いつまでも市役所に置いたってください！」といった声も寄せらている。
