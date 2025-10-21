¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û»³ºê·´¡¡¡È¥Ð¥¯¥Á¡É¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¹¥È¯¿Ê¡¡¡Öº£²ó¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯Áí¹çÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎSG¡ÖÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬21Æü¡¢À¹¶·¤ÎÃæ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¶¹¤¤½ê¤Ç¤âÌÂ¤ï¤ºÈô¤Ó¤³¤ó¤À¡£½éÆü11R¤Î»³ºê·´¡Ê35¡áÂçºå¡Ë¤Ï5¹æÄú¤Ç5¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤·¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡È¥Ð¥¯¥Á¡É¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¶õ´Ö¤ò·þ¤êº¹¤·¤Æ¹¥°Ì¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¥º¥ë¥Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤³¤½Æ§¤óÄ¥¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤é¿¤Ó¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯Áí¹çÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤ò¡¢¤³¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤¿¡£¿¤Ó¶¯²½¤³¤½»³ºê¤ÎÂåÌ¾»ì¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¿¤Ó¤Ë½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤âÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤ì¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£Á´Â®¥¿¡¼¥ó¤Ç2ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï½ÐÂ¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡£½éÆü1¡¢2ÃåÈ¯¿Ê¤Ï¤Ç¤«¤¤¡£
¡¡Àª¤¤²ÃÂ®¤òÁÀ¤¦2ÆüÌÜ¤Ï1R¤Ë4¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¿¤Ó¤òÀ¸¤«¤·¤Æ°ì·â¤«¡£½ÐÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç·þ¤êº¹¤·¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£·êÅÞ¤ÏÁáµ¯¤¤·¤Æ·´¤Á¤ã¤ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡¡