ナインティナインの矢部浩之（５３）が２１日、都内でプロデュースする子供たちのサッカー大会「やべっちＣＵＰ ２０２５」（１２月７日、千葉・高円宮記念ＪＦＡ夢フィールド）に向けて、見取り図の盛山晋太郎（３９）と報道陣の取材に応じた。

サッカーと言えば、１４日に日本代表が、３−２でブラジル代表から歴史的勝利を挙げたばかり。矢部は小学６年の長男と観戦したといい「味スタまで行って、『いやいやもう完売や』」となったというが、「『どうしても見たい』『パパの仕事は分かっている』、言葉にはしないけど『なんとかならんか』とものすごい目で訴えてくるんで、『ちょっと聞いてくるわ』と。２枚用意していただいた」とチケットを入手したという。「あんなに歴史的な勝利を見られて、子供に『わがままいってくれてありがとう』と。二度と見られないかもしれない勝利でしたね」と興奮を語った。

「やべっちＣＵＰ」は８回目の開催となる。矢部は「終わりは考えて無い。ボールを蹴れる限りどこかで（やりたい）。（時期は）カズさんがやめられるまでっすかね」と笑わせ、盛山は「吉本のキング・カズですから」とニヤリとした。矢部は、代表で活躍するような選手はまだ「やべっちＣＵＰ」からは出ていないというが、「もうじきだと思っているんですけど、まだ現れていないんですよ。でももうちょっと待ってて下さい！」と呼びかけていた。