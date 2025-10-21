Ｍ−１グランプリで２年連続決勝へ進出しているヤーレンズの楢原真樹が、２０日に放送されたＡＢＣラジオ「ツギハギ〜ヤーレンズのダダダ団！〜」に出演した。

楢原は「これは私がへそ曲がり、へそカーブなのか、へそストレートなのか判断して下さい」と、相方の出井隼之介へ前置きした上である喫茶店での出来事を語り出した。

楢原が喫茶店のトイレの個室を利用していると「そろそろ出ようかと思った時に、ガチャガチャガチャガチャ！ドンドンドンドンッ！ってされて」と、誰かがドアノブを何度もひねり、さらにドアを激しく叩いてきたという。その「すごい圧」を受け「（個室を）出ようとしていたけど３分とどまりました」と明かした。

出井が「えっ、なんで？」と驚く中、「すごい腹が立ったのよ。オレは緊急事態でも、基本ノックしないのよ。だって使用中ってなっているし。せかしてもしょうがない。急に圧をかけられて、無礼だなコイツと思って。（ノックが）コンコンぐらいなら、『はいはい急ぎます』なんだけど」と、理由を説明した。

出井から「これは間違いなく、へそカーブです、あなた。腹立つけど、それぐらい緊急な人がいるんだって急いだ方がいいじゃん」と、たしなめられたが、楢原は「いやいや、そんなことない」と反論。「公衆の場だからコンコンくらいにしないと。こっちがのんびりしていたらダメだけど、のんびりしてないんだもん。モラルがないと思う」と、不満を語っていた。