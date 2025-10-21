この絵文字が表すアニメは？痛快な“悪役令嬢”の復讐劇！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、痛快な“悪役令嬢”の復讐劇です。

「👑💔👸⚖️👊」が表すアニメは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」でした！

「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」とは、鳳ナナさんによる同名漫画をアニメ化した作品です。

よくある“悪役令嬢”への断罪シーンとなるはずが、ありもしない罪を押しつけられて、ついに我慢の限界を迎えた主人公が彼らを断罪していく物語。

主人公の公爵令嬢スカーレットが“武闘派”ということも、この作品の注目ポイントのひとつですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。