【モデルプレス＝2025/10/21】歌手の工藤静香が10月20日、自身のInstagramを更新。手作りの炊き込みご飯と副菜を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】工藤静香「食べ切り一合」料理作りの様子

◆工藤静香、炊き込みご飯＆牛肉入りきんぴら披露


工藤は「鶏、ごぼう、舞茸の炊き込みご飯」と、秋の味覚をふんだんに使ったメニューを公開。「食べ切り一合しか炊かないので、鶏肉1パックの半分を炊き込みご飯、その残りをそばつゆに」と、食材を無駄なく使う工夫を紹介した。「私のきんぴらごぼうは牛肉入りです。完全なるおかずになります！」と、副菜のきんぴらごぼうにもこだわりを載せている。

◆工藤静香の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「とても美味しそう」「一合炊き、真似したいです」「きんぴらに牛肉！最高ですね」「献立の参考にしたいです」「盛り付けも素敵」「ヘルシーで良いですね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

