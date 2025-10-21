aespa・ニンニン、“完璧な美”の裏にある信念を語る「aespaは一つの“ジャンル”になった」【PHOTO】

aespaのニンニンが、輝く美貌で魅了した。

【写真】“ほぼ下着”…ニンニンの衝撃衣装

ファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』は、ニンニンが表紙を飾った11月号の撮影カットを公開した。

同誌は「今回のテーマは“Always on point”。その名の通り、いつも完璧なニンニンの姿を見せたかった」とし、「“一世を風靡した華麗な女優”というコンセプトを提案するとともに、これまで見せたことのない大胆さと“激情”を表現してほしいとお願いした。ニンニンは難易度の高いディレクションにも関わらず、180度異なる表情と大胆なアティテュードを見せ、現場のスタッフ全員を魅了した」と撮影時の様子を明かした。

撮影後のインタビューでニンニンは、「人生で“私は大胆な人だ”と思ったことはあまりありませんが、感情を表現できる人だと思います。だから今日も、自分の中で感じたことを自然に表現してみました。こういう経験はいつも楽しいです」と感想を述べた。

（写真＝『Harper’s BAZAAR Korea』）ニンニン

また「毎回、新しい変化をどのように受け入れているか」という質問には、「aespaは、もうある程度一つの“ジャンル”になったと思います。さまざまな姿を見せるのも良いですが、それでもどんな瞬間も私たちだけのカラーを持ち続けたい」と、グループに対する自信をのぞかせた。

ニンニンは、今年前半に北米とヨーロッパを巡った2度目のワールドツアー『SYNK : PARALLELINE』に続き、下半期に日本やタイなどで開催されるツアーを控えた心境も語った。

「ツアーは本当に大変です。でも、世界各地でたくさんのファンが私たちのために集まってくれる姿を見ると、大変なことも忘れられます。ファンの前で踊って歌っている瞬間の感情を、どのような言葉で表現すればいいのでしょうか。この誇らしく満たされた感情、そしてツアーという過程が、私とaespaにとって良い思い出として残るのは確かです」と語った。

なお、ニンニンの撮影カットとインタビュー全文は『Harper’s BAZAAR』11月号に掲載される。カバーはブロマイド形式でも提供され、ファッションフィルムは公式ウェブサイト、インスタグラム、ユーチューブで公開予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。