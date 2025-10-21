¡ÖÀÅªË½¹Ô¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡Ä¡È18¶Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤¬ÊªµÄ¤Î¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤Ë¤â±Æ¶Á¤«¡©
ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤¬¡È²áµîºÇÂçµé¤Î»äÀ¸³è¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Èà¤¬½Ð±éÃæ¤ÎÊ£¿ôÈÖÁÈ¤¬¡ÖÈó¾ï»öÂÖ¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¡Û¡È18¶Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÉË½Ïª¡Ä¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Î»äÀ¸³è¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë
10·î21Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤ÏËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»öÂÖ¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢µî¤ë20Æü¤ËSNS¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Î»äÀ¸³è¤òË½Ïª¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬³È»¶¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¹ñÀÒ¤òÌ¾¾è¤ë°ìÈÌ½÷ÀA»á¤¬¡¢´Ú¹ñ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖNAVER¥Ö¥í¥°¡×¤äX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤È¸ò¤ï¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤À¡£
A»á¤ÏÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤ÈÀÅª¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹È¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¡¢Èà¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾Úµò¤ò½¸¤á¤ÆË½Ïª¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥óÂ¦¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æµ¿ÏÇ¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¡£½êÂ°»öÌ³½ê¥µ¥ó¥è¥óENT¤ÏÆ±ÆüÌë¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ë·ÇºÜ¡¦³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ïµõµ¶¤Ç¤¢¤ê¡¢°¼Á¤Ê±½¤äÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¼Ò¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µõµ¶¾ðÊó¤ÎÎ®ÉÛ¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅª¡¦´ÖÀÜÅª¤ÊÈï³²³Û¤ò»»½Ð¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂÐ±þ¤ò¼è¤ëÍ½Äê¤À¡£ÌµÊ¬ÊÌ¤ÊÅê¹Æ¤ä³È»¶¤âË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤Èº£²ó¤ÎË½Ïª¼Ô¤Ë¤è¤ë¡È¶¼Ç÷¡É¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¿ô¥«·îÁ°¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¡¢¶âÁ¬¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¸å¡¢A»á¤Ïµõµ¶¤òÇ§¤á¼Õºá¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÆ±ÍÍ¤ÎÆâÍÆ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿NAVER¥Ö¥í¥°¤Îµ»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë½ÏªÆâÍÆ¤Î¿®ØáÀ¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºA»á¤ÏË½Ïª¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤ÎSNS¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡È¾ÚµòÆ°²è¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢¼çÄ¥¤Î¿®ÍêÀ¤òÊä¶¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤Ë¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¸½ºß¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢MBC¡Ø»£¤ë¤Ê¤é²¿¤¹¤ë¡©¡Ù¡¢tvN¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¥¬¥¤¥º¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¡¢ENA¡¦SBS Plus¡Ø»ä¤ÏSOLO¡Ù¡¢E¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø·º»ö¤¿¤Á¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê4¡Ù¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±éÃæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢KBS2¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ÑÊ³Æ®µ¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤Î¿·MC½¢Ç¤¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤â¤Ã¤È¤âÂ¿Ë»¤ÊÇÐÍ¥¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î»äÀ¸³è¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð±éÈÖÁÈ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢³ÆÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¡Ê21Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°Î©¾ì¤ò¿®¤¸¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÊÌÅÓ¤ÎÂÐ±þ·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÐÍ¥Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤ËÆ°¤¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¥µ¥ó¥è¥óENTÂ¦¤â¡¢ºÇ½é¤Î¸ø¼°À¼ÌÀ°Ê¹ß¤ÏÄÉ²Ã¤ÎË½Ïª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
