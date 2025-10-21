食欲の秋ということで、2025年10月21日放送の「あさイチ」（NHK）は「ビュッフェ＆食べ放題の満喫ワザ」を特集した。朝食ビュッフェが大好きで、独自のビュッフェ論を持つキャスターの博多華丸さんは、待ってましたと「華丸流ビュッフェの歩き方」を公開した。

6つに仕切られた取り皿は5つしか使わない

その3か条は、「料理を取る前に下見する」「盛り付けは彩りと"8割美学"」「オムレツには釣られない」だという。相方のキャスター・博多大吉さんは「下見なんてやってんだあ」と驚く。

「（まず全体を）見ることによって、後半の、じつはいいやつを取る。（むやみに取ると）盛り付けようとしたら、お皿いっぱいということもあるから」「（下見してないと）前の人が取ったものを取らなきゃいけないと思っちゃいますよね」と華丸さんは得意げだ。

2番目の盛り付けは「ちょっと少な目で。6つ（に仕切られた）皿は5つしか使わない。1個だけ空けておいて、あそこをしょうゆ皿にします。（しょうゆ）好きなんです、私」と裏技も開陳。50代半ばの華丸さんは、最近はすっかり小食になったとかで、ビュッフェも8割に抑えているのだ。

真っ暗なレストランを下見する

3番目のオムレツはなぜNGなのか。シェフが目の前で作ってくれるオムレツは、「足止め食らうじゃないですか、あそこに並んでしまうと。他にもあるんですよ、卵料理」「見た目は最高記録なんですよ。でも、口に入れるとねえ」と、並ぶのが嫌いで、オムレツそのものもあまり好きじゃないようだ。

ここで、大吉さんが暴露。「（ホテルで）朝食、バイキングですよと言われると、華丸さん、夜行くの。真っ暗なレストランを覗いているんですよ」

華丸さんは「下見ですよ、下見。たたずまいを見に行くの。それで準備。（翌朝に向けた）気持ちを作っていくの」と照れ笑い。よっぽど朝食ビュッフェが好きなんだね。

（シニアエディター 関口一喜）