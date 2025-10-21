革新的な技術を搭載するミドルクラスネイキッド

ホンダが欧州市場において「CB650R」の新型モデルを発表しました。

2019年に登場したCB650Rは、カフェレーサーからインスパイアされたデザインテーマ「Neo Sports Cafe」を採用したミドルクラスのネイキッドモデルです。

ホンダ「CB650R」2026年モデル（欧州仕様）

【画像】超カッコいい！これが ホンダ「CB650R」2026年モデルです（30枚以上）

最新モデルでは、鋭角的なLEDヘッドライト、ラジエーターシュラウド、そしてシャープなリアカウリングに組み込まれたテールランプを備えており、より洗練されたダイナミックなデザインへと進化を遂げています。

パワーユニットには649ccの4気筒エンジンを搭載し、最高出力70kW／12000rpm、最大トルク63Nm／9500rpmを発揮します。

最新モデルでは、「Honda E-Clutch」と呼ばれる最新テクノロジーを搭載したバージョンも継続してラインナップ。

この革新的な機能は、発進や変速、停止など駆動力が変化する場面において、電子制御技術によって最適なクラッチコントロールを瞬時に細かく実行します。これにより、ライダーの手動クラッチ操作以上に自然でスムーズな走行体験を実現。シフトペダルの操作だけでクラッチ操作を自動化することが可能になるため、よりライディングに集中できる仕様とされています。

なお、2026年モデルのCB650Rには、「マットガンパウダーブラックメタリック」、「マットジーンズブルーメタリック」、「キャンディーエナジーオレンジ」、「グランプリレッド」の4色のカラーバリエーションが用意されています。