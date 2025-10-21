700万台に影響を与える人物

マンフレッド・ハラー氏は挑戦を恐れるようなエンジニアではない。

【画像】デザインで大きな進歩を遂げたヒョンデの最新モデル【アイオニック5、コナ、インスターを詳しく見る】 全52枚

これまでのキャリアで、彼はポルシェ911の油圧式ステアリングから電動式への転換、そして四輪操舵システムの採用を指揮した。さらにポルシェにおいて物議を醸し、しばしば歓迎されない自動運転機能の開発も主導してきた。



マンフレッド・ハラー氏

また、BMWではR50型ミニの電動ステアリングのフィーリングを改善する役割を託され、その後R56型でのステアリング開発を主導した。ハラー氏は電動ステアリングのスペシャリストであり、本業の傍ら英国バース大学で同技術に関する博士号まで取得している。

ポルシェ在籍後、米国のアップルで極秘の自動車開発プロジェクト（最終的に中止）に携わった。その後、BMW M部門の長年の開発責任者であり、近年はヒョンデ/キアの開発を率いているアルベルト・ビアマン氏との出会いがきっかけで、韓国行きを決めた。

ハラー氏がAUTOCARの取材に応じたのは、韓国ソウル南部に位置するヒョンデ・モーター・グループ（HMG）の研究開発拠点だ。ジェネシスおよび高性能車の開発責任者として同社に加わってから、ちょうど1年が経つ。

この1年はハラー氏にとって「会社の仕組み」を学ぶための「ウォーミングアップ」の期間だったという。今年初め、彼は驚異的なスピードで昇進し、ヒョンデ/キア/ジェネシスの全乗用車および小型商用車の開発統括責任者に就任した。長年同社で働く同僚たちは「これほどの昇進は見たことがない」と口を揃える。

世界第3位の自動車メーカーという巨大なグローバル企業において、ハラー氏は6000人のエンジニアを率いて、欧州、北米、中国、インド、新興市場向けのモデル開発を監督している。年間700万台以上の車両に彼の影響力が及ぶことになるのだ。

激動の時代を迎える業界最前線

こうした背景を踏まえると、ハラー氏の就任を伝えるHMGの発表文に、意図せずプレッシャーを感じさせる口調が滲むのも無理はない。「ハラー氏のリーダーシップが電動化移行を加速させ、EV時代におけるトップクラスの主導権を確保し、ヒョンデとキアの製品競争力を高めると期待している」というものだ。

彼にとって最初の課題は文化的なものだった。ドイツの自動車メーカー、特にフォルクスワーゲン・グループで長年働いてきた経験により、独特の業務スタイル（働き方）が身についてしまっていたのだ。



ヒョンデ・アイオニック5 N

「成功した企業には、すでに確立されたプロセスが存在します。『おれのやり方が正しい』という態度で仕事をするわけにはいきません。耳を傾け、学び、観察しなければなりません。問題や課題に取り組む同僚の姿勢はまったく異なります」とハラー氏は語る。

しかし、こうした障壁も、技術的課題に比べれば取るに足らないものだ。

ハラー氏は、今の自動車業界では「100年で最大の変化」が起きているという、よく使われる言葉を引用する。しかし、彼はまさに、この変化の最前線に立っている。それを体現するものとして、彼は内燃機関から電気モーターへの移行だけでなく、ソフトウェアとソフトウェア定義型車両（SDV）を挙げている。

ハイブリッド車の再興もまた、最近の予期せぬ変化である。

「進行中のタスクは山ほどあります」と彼は淡々と語る。過去を振り返ると、かつては「コンバーチブル仕様を作るべきか否か」といったレベルの意思決定しかできなかったという。時代は変わるものだ。

AI活用で開発期間短縮へ

同時に多数の課題を抱える現代において、車両開発スピードの重要性はかつてないほど高まっている。特に、欧州の自動車メーカーが4年以上かけて新型車を開発するところを、中国の新興メーカーはその半分以下で開発している。しかし、ハラー氏はこう指摘する。「中国のスピード感はよく知られていますが、韓国のスピード感を過小評価してはいけません」

韓国では「数日単位」で意思決定が可能だが、欧州では半年もかかり、会議が延々と続くこともあるという。



ヒョンデ・コンセプト・スリー

「開発サイクル全体の実行スピードは、従来の欧州OEMと比べて信じられないほど短い。欧州で経験したものと比べても、非常に、非常にアグレッシブなスケジュールと言えます」

しかし、さらにスピードアップは可能だ。そのためにHMGは、バーチャル技術とAI技術への投資を強化し、開発初期段階の加速を図っている。

初期の物理的な試作段階をスキップし、あらゆることをバーチャルで進める可能性もある。AIを活用することで類似タスクのプロジェクト間での重複を防ぎ、すべての開発作業の「デジタルツイン」を作成できるのだ。

「わたし達は技術革新を推進し、このサイクルをさらに短縮しようとしています。開発サイクルの短縮だけでなく、精度を高めつつ時間を短縮することが重要です。従来のシステムは古いツールが断片化し、相互に連携していません。今は（新たな統合技術で）効率性とスピードを高め、AIの力を組み合わせられるのです。これはまさにゲームチェンジャーです」

ハードウェアとソフトウェアの連携

彼の最大のプロジェクトの1つがSDV向けのプラットフォームだ。新しいバッテリーとモーター技術、そして電気アーキテクチャーとソフトウェアスタックを包含し、2020年代末までに完成予定とされている。

自動車メーカーにとってSDVの魅力は、複数のサブシステムとECU群で構成されるアーキテクチャーから、より中央集中型のシステム基盤へ移行できる点にある。このアーキテクチャーは複数モデルに展開可能で、遠隔で更新・改良できる。



ヒョンデ・コナ・エレクトリック

自動車メーカーは長年、モデル間でハードウェアを共有し、必要に応じてスケールアップ/ダウンすることに長けてきた。しかし今、電動化だけでなく自動運転機能の登場により車両の複雑さが増したため、ソフトウェアでも同様の対応が求められている。そして、ハードウェアとソフトウェアは確実に連携させなければならない。

「これ以外に選択肢はありません」とハラー氏は言う。HMGのEVにおける最終目標は、急速充電に対応する高級モデル向けの800Vと、より手頃なモデル向けの400Vという2つの従来型ハードウェアアーキテクチャーを、SDV電気アーキテクチャーでバックアップすることだ。

「プラグインハイブリッド（PHEV）や内燃機関車もあります」とハラー氏は続けるが、そのタスクの膨大さは微塵も感じさせない。次の質問に入る前に、彼は新興市場向けにも異なるプラットフォームを投入すると語った。

「この複雑さを管理するのは本当に大変ですよ。モデルチェンジ、改良（フェイスリフト）、モデルイヤーの変更に細かく分けると、毎日のようにどこかで『モデルイベント』が発生しています。これほど複雑でありながら効率的な組織は見たことがありません。その背後では品質、安全性、信頼性を確保しなければならないのです」

「自国市場を見る時は、1つの視点から見るでしょう。ですが米国視点、欧州視点、そして中国・インド・アジア太平洋の視点もあります。南米向けなど、他の市場では見られない専用モデルも存在します」

優先順位はどう付けるのだろうか？ ハラー氏は、エンジニアたちに全体的な方向性を示し、あらゆる業務のスピードアップを図ることが最優先だと語る。日常業務に関しては、約300名のエンジニアからなる「タスクフォースチーム」も率いており、そこから必要に応じて特定のプロジェクトに従業員を派遣することもある。

自らステアリングを握り、走りを磨く

「わたし自身もクルマに乗り込んで、運転することがたくさんあります」

ポルシェの元エンジニアとしての血が騒ぐのか、彼は機会を見つけてテスト車両に乗り込み、エンジニアチーム全体にも同じようにさせるのだ。



キア・スポーテージ

「これはわたしのDNAに刻まれた、エンジニアとしてのレガシーです。クルマの反応やレスポンス、NVH（騒音・振動・粗さ）特性を深く理解しているからこそ、チーム、特に若手エンジニアと協力できると思っています。彼らも非常に評価しています」

ハラー氏を招き入れたHMGは、クルマの走行性能の向上に力を入れており、その姿勢はCEOレベルにまで浸透している。現時点で彼がHMGの市販車に影響を与えるにはまだ日が浅いが、キアの『EV6 GT』は同ブランドで実現したい方向性を示していると述べ、「運転の楽しさが何よりも重要」と断言した。

筆者の考えでは、キアとヒョンデはデザインと品質では大きな進歩を遂げたが、ドライビング・ダイナミクスはそれに追いついておらず、いまひとつ魅力に欠けている。つまり、やや画一的で安全策に走っているという意見だ。

ハラー氏は外交的で、筆者と同じ言葉は使わなかったが、両ブランドの走りを変革する自身のビジョンについて喜んで語ってくれた。

「キアは若々しいブランドなので、レスポンスに優れたスポーティなキャラクターのクルマを作ることができます。デザイン面でのキャラクターを確立し、それにダイナミックな感覚とエモーションを融合させるため、わたしは（キア社長兼CEOの）ソン・ホソンや（デザイン責任者の）カリム・ハビブと協力して取り組んでいます。エモーションとドライビング・プレジャー。それがキアにとって最も重要な要素です」

ヒョンデについては、「確立されたブランドであり、オールラウンダー」だと述べつつ、「さらに踏み込んで、運転の楽しさを増やしつつ、オールラウンドなダイナミック特性を過度に損なわないようにすることができます」と付け加えた。

彼の説明は、キアにフォードのような日常的なハンドリングの軽快さを与えつつ、ヒョンデにはフォルクスワーゲンのような安定感を持たせようとしているように聞こえる。彼は筆者の言葉に頷くことはしなかったものの、異論は唱えなかった。

特にキアにおいて「顧客に笑顔を届ける」ための第一優先は、「車内の居心地」だという。その次に、「ステアリングホイールの握り心地、グリップレベルを感じ取れる太さ」に焦点を当てる。

ここでステアリングのスペシャリストの出番だ。「次にステアリングのレスポンスです。明確かつ正確であること。あなたたち英国人（記者）が正確なセンターステアリングフィールにどれほどこだわるか、よく知っているつもりです。それからレスポンスの立ち上がり、クルマのレスポンス、リニアな動き。わたしにとってはこれが、快適性を過度に犠牲にすることなく与えられる、エモーションなのです」

「チューニングにはある程度の自由が認められています。特定の要素（ステアリングだけでなくサスペンション部品も含む）に多少コストをかかったとしても、クルマのキャラクターを研ぎ澄ます価値はあります」

運転支援システムの調和

最後に最も厄介な話題である、運転支援システムについて触れる。HMGの市販車は警告音の多さで悪名高いが、ハラー氏は速度制限認識や車線維持支援などのADAS機能について「ドライバーを煩わせたり圧倒したりせず、サポートに徹すべき」と述べている。もちろん、法規制上の要件をクリアした上での話だ。

ハラー氏は解決策として、開発アプローチの転換を提案する。



キアEV6（英国仕様）

「電子機器担当者だけに任せてはいけません。車両エンジニアリング担当も巻き込み、共同でチューニングとキャリブレーションを行う必要があります。ただ、これですべての問題が解決するわけではありません。速度制限警告など、煩わしく思われるものもありますが、これは規制の一部です。わたし達は車両ダイナミクスの専門知識と統合技術に立ち返り、これらの機能がドライバーを煩わせず支援する方法を模索し続けています」

この問題の解決は「まだ始まったばかり」だとハラー氏は語るが、すでに山積みの課題に新たな仕事が増えた。インタビューの中で、彼は現代のクルマが抱える問題点について熱を込めて語ったが、それは全体像の一部に過ぎない。彼は自らの主張を裏付ける実績も持っている。あとは彼に任せるのが最善だろう。

話題のトピックに関する見解 EVへの全面移行について

ハラー氏は、EVと並行して内燃機関車やハイブリッド車への投資を継続する自動車メーカーは「非常に賢明な決断」をしたと主張する。なぜなら、EV市場はまだ十分に成長しておらず、電動化技術に全面移行するには時期尚早だからだ。

HMGはグローバル企業として、EVがまだ普及していない地域では既存技術の開発と販売を継続している。



マンフレッド・ハラー氏

HMGの開発における大きなテーマの1つは、パワートレインの効率性（燃費、電費）向上である。エンジン車に関しては各地域の法規制対応という側面が強いが、EVにおいては高効率化によってバッテリーの小型化が可能となり、結果としてコスト削減につながる。

全固体電池

全固体電池が普及するか否かについては、研究開発責任者たちの間でも意見が分かれている。全固体電池は長年、バッテリーの小型化とコスト削減を実現する手段として期待されてきたが、ハラー氏は実用化されるまで少なくともあと5年はかかると見ている。

既存技術は「多くの可能性を十分に秘めている」という。HMGは韓国LGをはじめとするパートナー企業と緊密に連携し、NMCバッテリーのニッケル含有量を削減することで、特に中国で台頭する安価なLFPバッテリーと同等のコスト実現を目指している。

レンジエクステンダーEV

中国におけるレンジエクステンダーEVの台頭を受け、HMGなど一部のメーカーが開発を急いでいる。ハラー氏は「さらなる複雑化」を招くと指摘しつつも、「当社もラインナップに組み入れる必要があるでしょう」とした。

ニュルブルクリンク

ドイツの伝説的なサーキット、ニュルブルクリンクにはHMGの開発センターが置かれており、ハラー氏も重要視している。「ここでテストすれば、車両は長持ちします。わたし達は全車種で実施しており、高性能車ラインナップにさらなる勢いをもたらしています」

人工知能

ハラー氏は自動車開発におけるAIの台頭について、開発を加速し、作業の重複を防ぐ点で「驚異的」と評する。HMGは現在、CADシステムへのAI統合を進めている。「例えば、新しい部品の設計を始めると、AIがデータベース上に類似部品が存在することを提案してくれます」

「あるいは、ここやあそこの半径を調整すれば、生産コストを削減できると教えてくれるのです。スマートになり、助言や指導、提案を受けられます。これにより、エンジニアのCADシステムでの作業方法や、モデリングやシミュレーションの構築方法が変わるでしょう。わたし達は自動車産業における新たな時代の始まりに立ち会っているのです」