クルマ好きとしても知られる

自民党新総裁の高市早苗氏が、日本初の女性総理大臣に選出された。大阪で生まれ奈良県で育った高市氏はクルマ好きとしても知られ、『A70型トヨタ・スープラ』を長年所有していた。衆議院議員になってからもスープラで東京と奈良を何度も往復した姿が、多くのメディアに登場している。

それではA70型スープラとはどんなクルマなのか？



A70型トヨタ・スープラ トヨタ自動車

時系列的にちょっとややこしいのは、初代A40型/50型（1978〜1981年）と2代目A60型（1981〜1986年）が日本では『セリカXX』の車名で販売していたこと。3代目A70型（1986〜1993年）になって初めて、北米仕様と同じ『スープラ』の名前が付けられたという経緯がある。

A70型スープラはスポーツカーだが、ソアラと共通のプラットホームを使うきょうだい車。発売当時のキャッチコピーは『トヨタ3000GT』で、リトラクタブルヘッドライトを採用するなど、1960年代の『トヨタ2000GT』をイメージしたと言われる。

当初は５ナンバーサイズのボディのみで、搭載するエンジンは2Lが『1G-EU』、『1G-GEU』（ツインカム24V）、『1G-GTEU』（ツインカム24V＆ツインターボ）、3Lが『7M-GTEU』（ツインカム24V&ターボ）というラインナップであった。

格段にカッコいいシルエット

A70スープラのスポーツカーイメージを大きく高めたのが、1987年1月に登場した輸出仕様と同じワイドボディ仕様の『3.0GTリミテッド』だ。それまでの5ナンバーボディ車と比べて左右合わせてプラス50mmのブリスターフェンダーを採用し、格段にカッコいいシルエットとなった。

翌年8月にはマイナーチェンジを行い、フロントマスクやテールランプのデザインなどが変わった。また、これと同時に『グループA』（全日本ツーリングカー選手権）のホモロゲーション取得用モデル『3.0GTターボA』を500台限定で販売。



A70型トヨタ・スープラ トヨタ自動車

パワーユニットは7M-GTEUだが、専用のターボAタービンや、インタークーラーの大型化などで標準型の240psから270psまでパワーアップされた。サスペンションもチューンアップされており、コアなクルマ好きをワクワクとさせた。

筆者は当時2代目ソアラの3.0GT（7M-GTEUエンジン搭載車）を愛車としており、スープラ3.0GTターボAには大いにそそられたが、金銭的に買い換えることはできず購入を諦めた。ちなみに筆者はまだクルマ雑誌編集の仕事をしておらず、残念ながらターボAも取材したことがない。

高市早苗氏が乗っていたスープラもワイドボディ

さて、A70スープラは毎年、小変更を繰り返し行い、スポーツカーとしての魅力を増していった。

1989年8月には2Lツインターボにもワイドボディを追加。1990年には3.0GT系の7M-GTEUエンジンに代えて、2.5Lツインターボの1JZ-GTEを搭載。2.5GTツインターボとなった。高市早苗氏が長年乗っていたスープラも、ワイドボディであることは確かだ。



A70型トヨタ・スープラ トヨタ自動車

そのスープラは奈良トヨタがレストアを行い、現在は同社が運営している『まほろばミュージアム』で展示されているという。実車を見たい方は、同ミュージアムに問い合わせてみてはいかがだろうか。