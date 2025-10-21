【ウルトラマリーン、ターミネイター、レッド・ゴッボの登場だ！】 10月25日 予約受付開始予定 11月8日 発売予定

ゲームズワークショップは、10月25日に予約開始する商品を公開した。今回は「ウォーハンマー40,000」に登場する「ターミネイター・スカッド」各種のリニューアルの他、クリスマスシーズンに合わせた「ダ・レッド・ゴッボ」の新ミニチュアが登場する。

バトルフォース：滅殺十字章

「ウォーハンマー40K」より「スペースマリーン」の古参兵「ターミネイター」をセットにしたボックス。2ユニット分10体の「アサルト・ターミネイター」の他1ユニット5体の「ターミネイター・スカッド」、「エインシェント（ターミネイター・アーマー装備）」1体、「キャプテン（ターミネイター・アーマー装備）」1体、「チャプレイン（ターミネイター・アーマー装備）」1体が同梱される。

エインシェント（ターミネイター・アーマー装備）

アサルト・ターミネイター

マルネウス・カルガー（アンティロカスの鎧装備）

これまで纏っていた「グラヴィス・アーマー」から「アンティロカスの鎧」に装備を変えた「マルネウス・カルガー」。両手には専用装備の「ウルトラマールの篭手」を装備している。

ケイトー・シカリウス

第2中隊長から「ヴィクトリクス・ガード」の指揮官へ転身した「ケイトー・シカリウス」。叫ぶ顔、厳格に唇を引き締めた顔の2種を組み立てられる。

ヴィクトリクス・オナーガード

「スペースマリーン」の一派「ウルトラマリーン」の指揮官を護衛する戦士。3体セットで、うち1体は「チャプター・チャンピオン」、もう1体は「チャプター・エインシェント」として組み立てられる。

ウルトラマリーンのアップグレードとデカール

「ウルトラマリーン」らしさを表現するデカールとオプションパーツのセット。専用の「パワーウェポン」を装備した左腕や、クレストや月桂冠で飾られたヘルメットなどが付属する。

コンバットパトロール：ウルトラマリーン

「首席司書官ティグリウス」の他、「アグレッサー・スカッド」3体、「ブレイドガード・ベテラン・スカッド」3体、「レイヴァー・スカッド」5体、「インターセッサー・スカッド」5体に加え「ウルトラマリーン」アップグレードとデカールセットを含むボックス。

ウルトラマリーンのダイス

光沢のある青に金色の目が描かれた16個のダイスセット。6の目が「ウルトラマリーン」の紋章であるウルティマとなっている。

アーコン

「デュカーリ」の指揮官。胴体2個、襟2個、頭部3個に加え、「ブラストピストル」、「スプリンターピストル」、「ソウルトラップ」を持った右腕、「アゴナイザー」、「ハスクブレイド」、「マスタークラフト・パワーウェポン」を持った左腕を選択して組み立てられる。

ケイオス・スペースマリーンのリパック

「キルチーム」に登場した「ケイオス・スペースマリーン」のキットを「ウォーハンマー40K」向けにリパッケージする。「キルチーム」では「レギオナリー」、「ブラッディド」とされていたキットに加え、「トレイター・エンフォーサー」と「オグリン・ボディガード」のセットの3種となる。

レッド・ゴッボの錫ボゥイ

クリスマスシーズン限定の「ダ・レッド・ゴッボ」の姿を描いたミニチュア。「爆発的」なプレゼントを届ける「グロット」の1人で、今回は機械仕掛けの「錫ボゥイ」に乗っていたずらをして回る。「ヴォストロイア」という「アストラ・ミリタルム」の連隊の1つを模しているというが、その真相はクリスマスになれば分かるかもしれない。

