「ウォーハンマー40K」より「アサルト・ターミネイター」がリニューアル。10月25日予約開始
ゲームズワークショップは、10月25日に予約開始する商品を公開した。今回は「ウォーハンマー40,000」に登場する「ターミネイター・スカッド」各種のリニューアルの他、クリスマスシーズンに合わせた「ダ・レッド・ゴッボ」の新ミニチュアが登場する。
バトルフォース：滅殺十字章
「ウォーハンマー40K」より「スペースマリーン」の古参兵「ターミネイター」をセットにしたボックス。2ユニット分10体の「アサルト・ターミネイター」の他1ユニット5体の「ターミネイター・スカッド」、「エインシェント（ターミネイター・アーマー装備）」1体、「キャプテン（ターミネイター・アーマー装備）」1体、「チャプレイン（ターミネイター・アーマー装備）」1体が同梱される。
バトルフォース：滅殺十字章
エインシェント（ターミネイター・アーマー装備）
アサルト・ターミネイター
マルネウス・カルガー（アンティロカスの鎧装備）
これまで纏っていた「グラヴィス・アーマー」から「アンティロカスの鎧」に装備を変えた「マルネウス・カルガー」。両手には専用装備の「ウルトラマールの篭手」を装備している。
マルネウス・カルガー（アンティロカスの鎧装備）
ケイトー・シカリウス
第2中隊長から「ヴィクトリクス・ガード」の指揮官へ転身した「ケイトー・シカリウス」。叫ぶ顔、厳格に唇を引き締めた顔の2種を組み立てられる。
ケイトー・シカリウス
ヴィクトリクス・オナーガード
「スペースマリーン」の一派「ウルトラマリーン」の指揮官を護衛する戦士。3体セットで、うち1体は「チャプター・チャンピオン」、もう1体は「チャプター・エインシェント」として組み立てられる。
ヴィクトリクス・オナーガード
ウルトラマリーンのアップグレードとデカール
「ウルトラマリーン」らしさを表現するデカールとオプションパーツのセット。専用の「パワーウェポン」を装備した左腕や、クレストや月桂冠で飾られたヘルメットなどが付属する。
ウルトラマリーンのアップグレードとデカール
コンバットパトロール：ウルトラマリーン
「首席司書官ティグリウス」の他、「アグレッサー・スカッド」3体、「ブレイドガード・ベテラン・スカッド」3体、「レイヴァー・スカッド」5体、「インターセッサー・スカッド」5体に加え「ウルトラマリーン」アップグレードとデカールセットを含むボックス。
コンバットパトロール：ウルトラマリーン
ウルトラマリーンのダイス
光沢のある青に金色の目が描かれた16個のダイスセット。6の目が「ウルトラマリーン」の紋章であるウルティマとなっている。
ウルトラマリーンのダイス
アーコン
「デュカーリ」の指揮官。胴体2個、襟2個、頭部3個に加え、「ブラストピストル」、「スプリンターピストル」、「ソウルトラップ」を持った右腕、「アゴナイザー」、「ハスクブレイド」、「マスタークラフト・パワーウェポン」を持った左腕を選択して組み立てられる。
アーコン
ケイオス・スペースマリーンのリパック
「キルチーム」に登場した「ケイオス・スペースマリーン」のキットを「ウォーハンマー40K」向けにリパッケージする。「キルチーム」では「レギオナリー」、「ブラッディド」とされていたキットに加え、「トレイター・エンフォーサー」と「オグリン・ボディガード」のセットの3種となる。
ケイオス・スペースマリーンのリパック
レッド・ゴッボの錫ボゥイ
クリスマスシーズン限定の「ダ・レッド・ゴッボ」の姿を描いたミニチュア。「爆発的」なプレゼントを届ける「グロット」の1人で、今回は機械仕掛けの「錫ボゥイ」に乗っていたずらをして回る。「ヴォストロイア」という「アストラ・ミリタルム」の連隊の1つを模しているというが、その真相はクリスマスになれば分かるかもしれない。
レッド・ゴッボの錫ボゥイ
(C)Games Workshop Limited 2025.