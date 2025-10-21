テレ朝『有吉クイズ』人気ロケ企画で突如“ほぼモザイク” 異様な光景にツッコミ飛び交う
19日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（毎週日曜 深0：40）では、有吉弘行が、クイズのエキスパートと歩きながらクイズ作問をする人気企画「雑学が止まらない旅」夜の上野編を届けた。番組中盤には、突如として“ほぼモザイク”のVTRが流れる異例の事態となった。
【画像】異様！テレ朝『有吉クイズ』で突如”ほぼモザイク”
今回はお馴染み しみけん＆矢野了平に加え、刑事コメンテーター・佐々木成三が初参戦。最新スリの手口、防犯カメラに隠された秘密など、警察や犯罪にまつわるウラ雑学が連発となった。
番組中盤、とある通りを歩いているVTRでは、出演者の顔以外はすべてモザイクという異様な映像に。スタジオでVTRを見ていた、アンタッチャブルの山崎弘也が「モザイク多いな！」とツッコミを入れると、霜降り明星のせいやも「なんやコレ、水中か（笑）」とたたみかけた。
VTRの続きを見ていると、佐々木が店を指さしながら「あれ、絶対偽物です！」と指摘する一幕が。その後、スタッフから「ちょっと、あんまり撮ると微妙かな」との声が飛んだ。スタジオで、改めてその様子を見ていた有吉は「すごいモザイク」と笑顔を浮かべていた。
