¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢»º¥É¥ê¥¢¥ó¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¡¡ºÇÃ»36»þ´Ö¤Ç¶õÍ¢
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë10·î21Æü¡Û¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥Ñ¥Ï¥ó½£¥é¥¦¥Ö¤Ï¥É¥ê¥¢¥ó¤Î½ÅÍ×¤Ê»ºÃÏ¤Î°ì¤Ä¡£ÆÈÆÃ¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓµ¤¸õ¤ÈÅÚ¾í´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥à¥µ¥ó¥¥ó¥°¡ÊÇ»³²¦¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥½¡¼¥ó¡Ê¹õ»É¡Ë¤Ê¤É¤Î¹âµéÉÊ¼ï¤Ï²ÌÆù¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤ÆÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¾Íè¡¢¥é¥¦¥Ö»º¥É¥ê¥¢¥ó¤ÎÂçÈ¾¤Ï±Û¶¥³¡¼¥ë¥É¥Á¥§¡¼¥óÍ¢Á÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ËÄ¾Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î¹Ò¶õÏ©Àþ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¤¬¼«Á³¤ËÀ®½Ï¤·¤ÆÍî²¼¤·¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ºÇÃ»36»þ´Ö¤ÇÃæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£