スーパー戦隊シリーズ「忍者戦隊カクレンジャー」の「鶴姫 / ニンジャホワイト」役を演じた、俳優の広瀬仁美さんが自身のＸを更新。

体調不良のため、緊急入院したことを明かしました。



広瀬仁美さんは「体調不良が続いていたのですが、本日より緊急の入院となってしまいました…」と、投稿。



続けて「しばらくの検査と治療が必要ということになってしまい…ドクターストップという形で仙台断念です。暫く治療に専念させていただきます。」と、綴りました。





また、広瀬仁美さんの所属事務所「GMBプロダクション」は公式サイトで「平素より広瀬仁美を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、体調不良が続いていたため、医師の判断により本日より緊急入院し、しばらくの間は検査および治療に専念させていただくこととなりました。」と、報告。続けて「ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、治療に専念し、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいります。今後の状況につきましては、あらためてご報告させていただきます。引き続き、温かく見守っていただけますと幸いです。」と、しています。





生年月日：1980年03月10日（45歳）

血 液 型 : O型

出 身 地 : 愛知県

サ イ ズ : Ｔ162cm

趣味・特技:アクリル画・ボールペン画・料理・陸上

主な芸歴

【テレビドラマ】

C X「有言実行三姉妹シュシュトリアン」（山吹花子役） 1993年1月10日〜10月31日

ANB「忍者戦隊カクレンジャー」（鶴姫 / ニンジャホワイト役）1994年2月18日〜1995年2月24日

ANB「プリズンホテル」（ゲスト：宇都宮ちひろ役）1999年

ANB「土曜ワイド劇場 渡り番頭・鏡善太郎の推理」（永井亜紀役）2000年2月12日

ANB「天装戦隊ゴセイジャー epic19」（田村今日子役）2010年6月20日

ANB「海賊戦隊ゴーカイジャー 第45話」（鶴姫役）2012年1月8日

T X「ウイングマン 第4話」2024年11月13日

【映 画】

東映「劇場版 忍者戦隊カクレンジャー」（鶴姫 / ニンジャホワイト役）1994年4月16日

東映「スーパー戦隊ワールド」（声：ニンジャホワイト・ファイブイエロー）1994年8月6日

短編映画「ファイナルスピリット〜もし君がヒーローだったら〜」2019年9月15日

東映「劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア」2022年7月22日



