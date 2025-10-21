ロッテ×ことりっぷの人気コラボ第16弾！新潟＆愛媛の名店スイーツ登場

ロッテとことりっぷがコラボした第16弾商品が、2025年10月28日に発売！新潟・愛媛の人気カフェのスイーツを表現した「小さなチョコパイ＜編むと紡ぐの焙じ茶のタルトショコラ＞」と「ふんわりプチケーキ＜リディのチーズケーキ＞」で、地元の名店の味わいをおうちで楽しめます。ことりっぷのパッケージとともに、スイーツと観光気分を味わいながら、おいしい旅気分を疑似体験してみて♡

新潟の名店「編むと紡ぐ」とコラボした焙じ茶タルトショコラ

ことりっぷ 小さなチョコパイ＜編むと紡ぐの焙じ茶のタルトショコラ＞

新潟市の「編むと紡ぐ」の人気スイーツ「焙じ茶のタルトショコラ」を表現した「ことりっぷ 小さなチョコパイ＜編むと紡ぐの焙じ茶のタルトショコラ＞」。

焙じ茶パウダー入りのクリームと、チョコレートを練り込んだ生地が絶妙にマッチ！香ばしさと濃厚なチョコの味わいが広がります。

新潟のカフェ気分を感じながら、このおいしさをお楽しみください。パッケージはことりっぷの表紙柄をあしらい、旅の気分を盛り上げます♡

愛媛・大洲の「Ridi」とコラボ！ふんわりチーズケーキ

ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜リディのチーズケーキ＞

愛媛県大洲市の人気カフェ「Ridi」の「チーズケーキ」を再現した「ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜リディのチーズケーキ＞」。

チーズと優しいキャラメルが絶妙に融合した味わいは、まさに“おいしい幸せ”。地元産のフルーツを使用し、シンプルでありながら深みのある味わいのチーズケーキを、ふんわりプチケーキに仕立てました。

パッケージのデザインにも、ことりっぷらしい可愛らしさが詰まっています。

ロッテ×ことりっぷ第16弾で、旅気分をおうちで楽しもう♡

ロッテとことりっぷのコラボ第16弾で、新潟と愛媛の名店スイーツをおうちで楽しんでみて♡

「編むと紡ぐ」の焙じ茶タルトショコラと、「Ridi」のふんわりチーズケーキは、どちらも地元の味わいをそのまま再現した一品。

ことりっぷのパッケージと一緒に、まるで旅しているような気分を味わえます。どちらの商品も全国で販売され、価格は税込345円前後。おいしいスイーツで、素敵なひとときをお過ごしください♡