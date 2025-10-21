¡ÖÃæÆü´Ú¶¨ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2026Ç¯¤ÎÃ±¸ì¡×Áª¹Í¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«»Ï
¡ÖÃæÆü´Ú¶¨ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2026Ç¯¤ÎÃ±¸ì¡×ÅêÉ¼³èÆ°¤¬10·î20Æü¤ËÀµ¼°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæÆü´Ú»°¹ñ¶¨ÎÏ»öÌ³¶É¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö»öÌ³¶É¡×¡Ë¤È´Ú¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬¶¦ºÅ¤·¡¢ÅêÉ¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæÆü´Ú»°¹ñ¶¨ÎÏ¤òºÇ¤âÂåÉ½¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÁª¤Ó¡¢»°¹ñÌ±½°´Ö¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ÈÊ¸²½¶¦´¶¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤Ï2025Ç¯10·î20Æü¤«¤é11·î20Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£3¥«¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¡Ö¸ß·Ã¡×¡ÖÍ§¹¥¡×¡Ö¿®Íê¡×¡ÖÍý²ò¡×¡ÖÊñÍÆ¡×¡ÖÂ¥¿Ê¡×¤ÎÏ»¤Ä¤Î¸õÊäÃ±¸ì¤ÎÃæ¤«¤é°ì¤Ä¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤ËÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡ÖÌ¤Íè¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢3¥«¹ñ¤ÎÌ±½°¤¬¼ê¤ò·È¤¨¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î´ê¤¤¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤È2023Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅêÉ¼¤ÎÇ¯´ÖÃ±¸ì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¸òÎ®¡×¤È¡ÖÏÂ¹ç¡×¤Ç¤¹¡£
»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç4²óÏ¢Â³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Á»ú¤È¤¤¤¦3¥«¹ñ¶¦ÄÌ¤ÎÊ¸²½ÇÞÂÎ¤òå«¤È¤·¡¢3¥«¹ñ¤ÎÌ±½°´Ö¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤ÈÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë