ディズニーストア『トイ・ストーリー』新コレクション発売！ 公開30周年を祝う特別なアートを使用
「ディズニーストア」は、10月24日（金）から、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』公開30周年を祝う新コレクションを、全国の店舗で発売。一部店舗とディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」では先行して10月21日（火）より順次販売する。
【写真】特別アートがすてき！ エコバッグやポーチなどグッズ一覧
■パーティーを楽しむ様子を描き起こし
今回発売されるのは、おめかししたおもちゃたちがパーティーを楽しむ様子を描き起こした、セレブレーションアートの特別な新作コレクション。
「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみキーチェーン」には、レックス、エイリアン、ロッツォなど、作品を彩るキャラクターが勢ぞろい。手作りの王冠やリボン、ガーランドといった、パーティーデコレーションを身につけたデザインとなっている。
また、日常使いできる「エコバッグ」や、クッションになる「ブランケット 2WAY」、「ハット」など、ライフスタイル雑貨からファッショングッズまで幅広く展開。いずれも、マイクを手にみんなを盛り上げているようなウッディをはじめ、キャラクターたちのにぎやかな姿が描かれている。
さらに、オーダーメイドシリーズ「D−Made」に『トイ・ストーリー』公開30周年を記念したアートが用意されるほか、「ハピリクファクトリー」からはスリンキー・ドッグが全長約140cmのスーパービッグサイズになった「だきまくら」も販売される。
