³Ú´ï¤ò»ý¤ÁÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ
¡¡Éã¤Ï¿¿ÅÄ¹Ç·¤ÇÊì¤Ï¼êÄÍÍýÈþ¡£ÇÐÍ¥¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä30ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÏÊÕ¤¨¤ê¤Î±é½Ð¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç12·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö70º× ERI WATANABE CONCERT¡Á¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡©¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¼êÄÍÆüÆî¿Í¡£
¡¡¡Ö¤¨¤ê¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Îµº¶Ê¤ÎÁÞÆþ²Î¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥®¥¿¡¼¤«¡¢¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥¦¥¯¥ì¥ì¤«¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤»þ¤ÎÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡ªÂ©»Ò¤¬µï¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÊì¿Æ»÷¤Êµ¤¤â¡Ä¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¹ü³Ê¤Ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤Â©»Ò¤µ¤ó¤À¤ï¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÍýÈþ¤Ï1982Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ï¥¤¥«¥é¤µ¤ó¡×¤Ë¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤½¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤òºî¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÌîÂôÊ¸Ìò¤Ç½Ð±é¡£¹Ç·¤ÈÍýÈþ¤Ï1990Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬97Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£