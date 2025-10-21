プロ野球のドラフト会議が23日、東京都内のホテルで行われる。九州からは高校生16人、大学生13人がプロ志望届を提出し「運命の日」を迎える。九共大の最速152キロの本格派右腕、稲川竜汰投手は今秋のリーグ戦で防御率1位で最優秀選手賞を受賞し、夢のプロ入りへ大きくアピールした。

大学最後のシーズンを悔いなく終えた。稲川は福岡六大学秋季リーグ戦で6試合に登板し、3勝0敗。リーグトップの防御率0・93をマークして九共大を6季ぶりの優勝に導き、最優秀選手に選ばれた。「やれることはやった」と力を込めた。

8球団から調査書が届いた。プロへの思いは高校時代から変わらない。折尾愛真高（福岡）3年時もプロ志望届を提出。ただ2年秋に左足首を骨折した影響で最後の夏にベストピッチができず指名はなかった。

九共大では1年から頭角を現した。春のリーグ戦で防御率1位となり、全日本大学選手権では東北福祉大を完封。2年時には大学日本代表選考合宿に参加するなど順調な成長曲線をたどった。だが3年春のリーグ戦開幕前、右膝半月板損傷の大けがを負い、1年間登板なし。2度の手術とリハビリを経て今春のリーグ戦で復帰したが、7試合計10イニングで防御率11・70と本来の調子とはほど遠かった。「春の時点でプロはないと思っていた」と悔しさが募った。

最後のシーズンに向けて下半身を鍛えると、直球の球速は150キロを超え、本来の力強さが戻ってきた。ドラフトを前にスカウトの評価も上がっている。高校、大学と故障を乗り越えてきた右腕は「いろいろあったけど指名を楽しみに待ちます」と運命の日を見据えた。（前田泰子）