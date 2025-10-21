¡Ö¤ªÊìÍÍ»÷?¡×Ìî¸ý¸ÞÏº¡¢23ºÐÄ¹½÷¤Èà¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÌ¼¤µ¤óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡Ä¡×¡Ö¤´Î¾¿Æ¤ÎDNA¼õ¤±·Ñ¤®ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¾îÍÍ¤ËÀ®¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¸ÞÏº¥Ñ¥Ñ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡²Î¼êŽ¥Ìî¸ý¸ÞÏº(69)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£23ºÐ¤Ë¤Ê¤ë°¦Ì¼¤ÈÊÂ¤Öà¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö²Î¤¨¤ë¡ªÀÄ½Õ¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¡Á¥¶¡¦¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Á¡×(NHK BS)¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢Ä¹½÷¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÊ¸²»¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿DJ KOO¤ä¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î×¢ÄÅÎ±¤¹¤ß¤ì(ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È)¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¾Ð´é¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤¹¤Ã¤«¤êÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ªÊìÍÍ»÷¤«¤Ê¡×¡ÖÌ¼¤µ¤óµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÇÒ¸«Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉËô¤ªåºÎï¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¸ÞÏº¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¡¢¤´Î¾¿Æ¤ÎDNA¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤®ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¾îÍÍ¤ËÀ®¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ìî¸ý¤Ï2001Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°°æ¤æ¤ê¤È·ëº§¡£02Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢04Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£