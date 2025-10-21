“ドラクエ好き”中川翔子、双子の長男＆次男と念願の親子コーデ “スライム服”姿の3ショットに反響「しょこたん親子3人でお揃いの服着て幸せそう」「カワイイ」
タレントの中川翔子が21日、自身のインスタグラムを更新。先月誕生した双子の長男＆次男との“親子コーデ”3ショットを披露した。
【写真】「幸せそう」「3人ともカワイイ」“スライム服”で決めた中川翔子＆長男・次男
中川は、19日の投稿で「スライム服！双子に着せるの夢で生まれる前からずっと大事に置いてたの、ついに今日着せるの叶いました！」と明かし、人気ゲーム『ドラゴンクエスト』（以下、ドラクエ）に登場するキャラクター・スライムをかたどった服に身を包んだ双子の写真を披露していた。
この日は、「双子と親子コーデ叶いました！めちゃくちゃかわいい」とうれしそうに報告し、親子でドラクエと人気ブランド『ジェラート ピケ』とのコラボ服を着た3ショットをアップ。
中川はスライムをイメージしたルームウェア、双子たちはスライムなどのキャラクターが描かれたロンパース姿。中川は以前よりドラクエ好きを公言しており、写真ではスヤスヤと眠る兄弟を抱っこし、にこやかな笑みを浮かべている。
洋服は、ドラクエの生みの親としても知られるゲームデザイナー・堀井雄二氏からプレゼントされたものだといい、「モンスターたちがすやすやしてる 大人用もモコモコあったかい ありがとうございます！」と感謝。「おしゃれやね〜新作だよ双子さん 天空の花嫁にあこがれて 双子たちを勇敢に育てたいな」と作品のファンならではの言葉で思いを記した。
コメント欄には「親子コーデ可愛い」「しょこたん親子3人でお揃いの服着て幸せそう」「3人ともカワイイ」「2人とも美形男子」「可愛い王子様ですね 将来イケメンになりそう」「幸せ親子写真ありがとうございます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「幸せそう」「3人ともカワイイ」“スライム服”で決めた中川翔子＆長男・次男
中川は、19日の投稿で「スライム服！双子に着せるの夢で生まれる前からずっと大事に置いてたの、ついに今日着せるの叶いました！」と明かし、人気ゲーム『ドラゴンクエスト』（以下、ドラクエ）に登場するキャラクター・スライムをかたどった服に身を包んだ双子の写真を披露していた。
中川はスライムをイメージしたルームウェア、双子たちはスライムなどのキャラクターが描かれたロンパース姿。中川は以前よりドラクエ好きを公言しており、写真ではスヤスヤと眠る兄弟を抱っこし、にこやかな笑みを浮かべている。
洋服は、ドラクエの生みの親としても知られるゲームデザイナー・堀井雄二氏からプレゼントされたものだといい、「モンスターたちがすやすやしてる 大人用もモコモコあったかい ありがとうございます！」と感謝。「おしゃれやね〜新作だよ双子さん 天空の花嫁にあこがれて 双子たちを勇敢に育てたいな」と作品のファンならではの言葉で思いを記した。
コメント欄には「親子コーデ可愛い」「しょこたん親子3人でお揃いの服着て幸せそう」「3人ともカワイイ」「2人とも美形男子」「可愛い王子様ですね 将来イケメンになりそう」「幸せ親子写真ありがとうございます」など、さまざまな反響が寄せられている。