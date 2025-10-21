タレントの北斗晶（58）が、アメリカ旅行でフロリダ州のマイアミビーチを訪れたことを報告。夫婦での水着姿を公開し、反響が寄せられている。

【映像】夫婦水着姿で海を満喫する動画

2025年10月15日から、自身のSNSで、結婚30周年を記念したマイアミ旅行の様子を発信している北斗。夫の佐々木健介（59）とともに、買い物を楽しむ様子や、ジャパニーズレストランを訪れた際の夫婦ショットなどを公開してきた。

夫婦水着姿でマイアミの海を満喫

21日は、Instagramを更新し、マイアミのビーチを訪れたことを報告。「マイアミの海が、砂浜は綺麗だけど、藻だらけで。風も波も強くて、気温も低いし、ビーチにもそんなに人がいなかった。けど…。田舎者は、ここまで来たのにもったいないと思ってしまう！で、水着に着替えて海に繰り出してみました。」「けど…とにかく、波が強すぎて、膝カックン」とコメントし、水着姿で海を満喫する動画をアップしている。

この投稿にファンからは「ほんとにステキなご夫婦ですね」「健介さん、素晴らしい体」「北斗さん夫婦が理想の夫婦像です」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）