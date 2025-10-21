演歌歌手の藤あや子（64）が、植物に囲まれた庭やリビングでくつろぐ愛猫など、自宅の様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】24歳年下夫との乾杯ショットや「豪邸ですね」と話題の自宅

2017年4月9日、ブログで再婚を発表した藤。お相手は24歳年下で、2025年3月31日には結婚8周年をお祝いしたことを報告し、乾杯する仲むつまじい夫婦ショットが話題になっていた。ブログではほかにも、広々とした“ヨガルーム”や大きなテレビが置いてあるリビングで飼い猫・マルとオレオがくつろいでいる写真など、自宅の様子も度々発信している。

植物に囲まれた庭＆リビングでくつろぐ愛猫を公開

2025年10月20日には、「心身ともに元気になろう」というタイトルでブログを更新し、自宅の様子を披露し、近況をつづった。「庭の藤の葉は色づいてきて、少しずつ冬支度を始めています。今年の夏の暑さのせいなのか、ゆっくり秋を味わうことが当たり前ではなくなってきましたね。日々のヨガレッスンもポーズの入り方とかバランスが微妙に違うので、体調の変化を自覚します。世の中に渦巻くネガティブな出来事は出来る限り留めることなく、気持ちが少しでも楽になるようにご自身に癒やしを与えてくださいね」とコメントしている。

「豪邸ですね」など反響

この投稿には「豪邸ですね 素晴らしいな〜」「オレオちゃん、床暖、気持ち良さそうですねぇ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）