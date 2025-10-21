俳優の細川直美（51）が、23回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、夫で俳優の葛山信吾（53）との2ショットを披露した。

2002年10月に葛山と結婚し、22歳の長女と19歳の次女、2人の娘がいる細川。これまでSNSで、夫の誕生日を祝った際の家族ショットや、次女に作った彩り豊かなお弁当、夫が出演していた「仮面ライダークウガ」のグッズをうれしそうに眺めている姿など、家族との日常を発信してきた。

2024年1月に更新したInstagramでは、長女が成人式を迎えたことを明かし、振り袖を着た長女との2ショットを公開。「姉妹に見える」「成人の娘さんがいるとは思えないですね」など、多くの反響が寄せられていた。

結婚記念日に夫との2ショットを披露

2025年10月20日の投稿では、23回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、仲睦まじい夫婦ショットを披露している。

「毎年、なぜか結婚記念日をすっかり忘れてしまう私に家族はすっかり呆れていますが。毎年、ネタのように笑いになっているので良しとしましょっ。きょうはケーキでお祝いをしました。夫婦共々、紆余曲折ありますが、これからも健康で明るくちょっとのんびりな家族でいたいと思います。これからも家族共々どうぞよろしくお願い致します。夫の髪と髭は役作りです」

細川の投稿にファンからは、「イケオジになってた!!」「大好きなご夫婦です。お顔も似てきたような」などのコメントが寄せられている。