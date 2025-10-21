俳優でミュージシャンのディーン・フジオカ（45）が21日放送のテレビ朝日「じゅん散歩」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。自身と子供たちとの触れ合いについてうれしそうに語る場面があった。

2015年9月28日にスタートした同番組。ディーンは、番組開始10周年を記念して特別ゲストに呼ばれ、散歩人のタレント高田純次（78）と東京・池袋を散策した。

爽やかに登場したディーン。「他局の番組でひたすら『じゅん散歩』に出たい、僕の永遠のライバルはジュンジ・タカダなんだ！なんて勝手に言わせていただいてたんで、今日は夢がかないました」と笑みを浮かべてスタートした。

そして、「池袋サンシャインシティ」のビル前までやって来ると「昔、母親に連れられて。子供の時に水族館に連れて来てもらった思い出があります、サンシャインシティは」と懐かしんだ。

「サンシャイン水族館」の前では、高田から「一人で水族館はあまり来ないでしょ？」と水を向けられる場面も。「そうですね、家族ですね。子供たちと結構よく行きます、はい」とここでも笑みを浮かべ、パパとしての“素顔”をのぞかせていた。

ディーンは2012年に中国系インドネシア人の女性と結婚し、14年に男女の双子、17年に第3子男児が誕生。今月18日、離婚を発表した。