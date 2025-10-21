お笑いタレント・劇団ひとり（48）が21日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。健康のために最近ジョギングを始めたことを明かした。

9時台に登場したひとり。普段は「だいたい子供を送るのが7時半とかに終わるので、そこから仕事までは自由時間。最近ジョギング始めたんですよ」と打ち明け、「健康に目覚めちゃって。やっぱり人生って健康が一番だと思って」と力説した。

MCのパンサー向井慧、火曜パートナーのココリコ田中直樹は大笑い。「普通かよ。普通のこと言ってますけど、やっぱそうなってくるんですね」と向井に突っ込まれると、「たどり着いちゃったの。あの〜仕事がどうとか、俺どうでもよくなってきて。仕事も大事。でも、健康で長生き、これが一番」と再び“健康第一”を強調し、「元気が一番。まさか自分もそうなるとは思わなかった」と笑った。

きっかけは人間ドックなどでの数値の悪化だったという。「よく観察すると70歳を境に健康格差って結構あるなって。一気に老け込んじゃう人と元気な人に別れるんです」と分析。「その元気な人の筆頭が高橋英樹さん」とベテラン俳優の名前を挙げた。

「あの人81歳ですよ。背筋ピーンとしてるし、歩く姿も颯爽（さっそう）としてるし、俺一緒にロケした時にこの人とケンカしたら勝てないなって。めちゃめちゃ強そうなんです。迫力あるのよ。俺も英樹さんみたいになりたいと思って」と続け、健康のために禁煙、禁酒、コーヒー（カフェイン）を辞めたことを告白。

「ニコチン、アルコール、カフェイン全部抜いて、それで足りなくなってジョギングだと思って」とジョギングにたどりついた経緯を明かし、「今日来る前もジョギングしてきました」と胸を張った。

「確かに背筋ピンと伸びてる」（向井）「表情も生き生きしてる」（田中）と持ち上げられると、「まだジョギング始めて1カ月ですけど、もう効果出ました?」とおどけた。

PPK（ピンピンコロリ）を目指し、血糖値を上げないように玄米を食べ、抗酸化作用のあるルイボスティーを飲んでいることも明かした。「調べて、ロジカルに進めていくのが好きかもしれません」と語った。