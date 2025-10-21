³Ë¤Ê¤À¤³¦¡Ö¸åÂà¡×·üÇ°¡¡¹Åç¡¦Ä¹ºê¤«¤éÃíÊ¸
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢²áµî¤ËÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æµ²±¤Î·Ñ¾µ¤ËÎÏ¤òÃí¤°ÈïÇúÃÏ¹Åç¡¦Ä¹ºê¤«¤é¤Ï21Æü¡¢³ËÊ¼´ï¤Ê¤À¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¸åÂà¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Èµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½÷À½é¤ÎÁíÍý¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢ÂÐÏÃ¤è¤êÎÏ¤ËÍê¤ëÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ï´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡£Ä¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤Ç¸ì¤êÉô¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»³Àî¹ä¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡1991¡Á99Ç¯¤Ë¹Åç»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Ê¿²¬·É¤µ¤ó¡Ê97¡Ë¤â¡ÖÊ¿ÏÂ³°¸ò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¡£¹â»Ô»á¤Ï³ÕÎ½ºßÇ¤Ãæ¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬Íð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£