¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï21Æü¡¢¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯7¹æµ¡¤«¤é¡¢ÁõÅ¶¤·¤Æ¤¤¤¿³ËÇ³ÎÁ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ºî¶È¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£2½µ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤Æ»ÈÍÑºÑ¤ßÇ³ÎÁ¥×¡¼¥ë¤Ë°Ü¤¹¡£Åö½é6¡¢7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Æ¥íÂÐºö»ÜÀß¹©»ö¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤Ç7¹æµ¡¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸á¸å1»þ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·ºî¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£7¹æµ¡¤Ï2017Ç¯¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¹ñ¤Î¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¡£¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤¬È¯³Ð¤·¤Æ±¿Å¾¶Ø»ßÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å²ò½ü¤È¤Ê¤ê¡¢24Ç¯4·î¤Ë¡¢³ËÇ³ÎÁ·×872ÂÎ¤òÁõÅ¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¥Æ¥íÂÐºö»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ´ü¸Â¤¬º£Ç¯10·î¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¹©»ö¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µÆ±°Õ¤â¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤¬ÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤¿¡£